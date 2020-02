Bernie Sanders vence prévia democrata em Nevada, indicam projeções

O senador Bernie Sanders está surgindo como vencedor das prévias deste sábado, 22, do Partido Democrata no estado de Nevada, de acordo com as projeções das redes de televisão Fox News e NBC, que o colocam como favorito para enfrentar o presidente Donald Trump nas eleições de novembro.

Mais de quatro horas após o início da votação, os meios de comunicação indicam que com cerca de 10% dos votos apurados, o senador da esquerda lidera com uma margem confortável, à frente do ex-vice-presidente Joe Biden, do ex-prefeito moderado Pete Buttigieg e da senadora Elizabeth Warren.

De acordo com a apuração, o senador por Vermont, teria 44,7% dos votos, seguido por Biden, com 19,5%, e Buttigieg, com 15,6%.

Sanders, de 78 anos, despertou a atenção dos eleitores por defender políticas progressistas, incluindo assistência médica universal e aumento do salário mínimo.

Publicidade

Ao se confirmar sua vitória nesta terceira votação interna do Partido Democrata para definir seu representante para concorrer à Casa Branca, depois de Iowa e New Hampshire, Sanders pode aumentar sua vantagem antes das prévias da “Super terça-feira” de 3 de março, dia em que 14 estados votam simultaneamente.

Em Nevada, os filiados do partido começaram a escolher seus representantes a partir do meio-dia (17H00 de Brasília) deste sábado neste estado com cerca de 3 milhões de habitantes, famoso pelos cassinos e paisagem desértica, onde os latinos representam 20% do eleitorado, num processo que acontece em assembleias cidadãs conhecidas como caucus.

(com AFP)