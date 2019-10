Bernie Sanders é hospitalizado nos EUA e suspende campanha temporariamente

O senador por Vermont e pré-candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos Bernie Sanders, de 78 anos de idade, cancelou temporariamente todos os compromissos de sua campanha nesta quarta-feira, 2, após sofrer uma obstrução arterial que o hospitalizou durante a noite.

Segundo a equipe que o assessora, “durante um evento de campanha ontem (terça-feira) à noite, o senador Sanders sentiu algum desconforto no peito. Após avaliação e exames médicos, descobriu-se que ele tinha um entupimento em uma artéria e dois stents foram inseridos com sucesso”.

O procedimento médico conhecido como cateterismo funciona com a inserção de uma pequena prótese dentro da artéria, desobstruindo a circulação do sangue no vaso sanguíneo.

Sanders estava viajando para participar de um fórum sobre armas de fogo em Las Vegas, no qual outros candidatos estarão presentes. O senador também viajaria para a Califórnia ainda nesta semana.

“O senador Sanders está conversando e de bom humor. Ele descansará nos próximos dias”, acrescentou sua equipe, observando que seus compromissos foram cancelados “até novo aviso”.

O pré-candidato, de 78 anos, é um dos três septuagenários na corrida democrata à Presidência, ao lado do ex-vice-presidente Joe Biden, de 76, e a também senadora Elizabeth Warren, de 70.

Após tomar conhecimento da notícia, uma de suas adversárias, a pré-candidatura democrata e senadora Kamala Harris, tuitou: “Pensando em Bernie Sanders hoje e desejando uma rápida recuperação. Se há uma coisa que eu sei sobre ele é que é um lutador e estou ansiosa para vê-lo na campanha em breve”.

Outro rival democrata, Cory Booker, senador por Nova Jersey, usou a mesma rede social para desejar a Sanders uma “pronta recuperação”.

Sanders lutou pela indicação democrata em 2016 contra Hillary Clinton, que acabou sendo a indicada.

O senador por Vermont é uma das principais figuras da ala mais à esquerda do Partido Democrata. Segundo as últimas pesquisas, o favorito à indicação é atualmente Biden, seguido por Elizabeth Warren e por Sanders.

(Com AFP)