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Bernadette Chirac, ex-primeira-dama francesa e política influente, faleceu aos 93 anos. Única esposa de presidente a ter cargo político próprio por 36 anos, ela foi peça-chave na carreira de Jacques Chirac e dedicou-se a causas sociais. Conheça a trajetória de uma figura marcante da história francesa.

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Bernadette Chirac morreu nesta sexta-feira aos 93 anos de idade. Ela foi esposa do ex-presidente da França Jacques Chirac. Bernadette foi a única mulher de presidente francês a ocupar um cargo político por direito próprio, como conselheira geral do departamento de Corrèze, no centro da França, onde atuou ininterruptamente por 36 anos, até 2015.

Nascida Bernadette Chondron de Courcel, ela faleceu “pacificamente, rodeada pela família”, segundo um comunicado enviado pela filha, Claude Chirac, à Agência France-Presse.

A ex-primeira-dama francesa nasceu em 18 de maio de 1933 e cresceu em uma família de diplomatas. Ela conheceu Jacques Chirac quando estudava na prestigiada Institut d’Études Politiques de Paris, e casou-se com ele em 1956.

Bernadette foi casada com Jacques Chirac por mais de 60 anos e acompanhou o marido por toda a carreira política, incluindo a vitória na eleição à Presidência da República em 1995. Era a terceira tentativa de conquistar a Presidência. O apoio de ‘Bernie’, como o marido a chamava, foi crucial para a vitória.

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Ela desempenhou um papel fundamental também na reeleição de 2002, tornando-se popular na França, com um trabalho de atendimento a crianças hospitalizadas. Bernadette era referência para políticos do campo da direita, que disputavam o apoio dela nas eleições municipais e legislativas, conforme destaca a imprensa francesa.

O presidente francês Emmanuel Macron prestou homenagem a Bernadette. Segundo Macron, ela foi uma “grande dama com um coração enorme”, que “deixou sua marca em nossa história” e “mudou tantas vidas com discrição e determinação”. O presidente elogiou o trabalho de Bernadette como funcionária pública, por ajudar “milhões de pacientes anônimos também”.