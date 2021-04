Bélgica sugere à União Europeia suspensão de voos com Brasil

A Bélgica pediu nesta quarta-feira, 14, uma ação coordenada da União Europeia (UE) para suspender o fluxo de voos com o Brasil, que enfrenta seu pior momento na pandemia de Covid-19 e superou 360 mil mortes em razão da infecção, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Solicitação foi feita após a França interromper até “segunda ordem” voos com origem ou destino no território brasileiro, a fim de evitar a disseminação de uma variante do novo coronavírus.

O primeiro-ministro belga, Alexander de Croo, afirmou que seu governo está em conversas com os líderes da Holanda e Alemanha para adotarem a mesma postura que os franceses. Para o ministro dos Transportes da Bélgica, Georges Gilkinet, o bloco europeu precisa impor a mesma medida sobre o tráfego aéreo de passageiros com o Brasil, segundo a agência AFP. A Bélgica, porém, não tem voos diretos para o país.

Atualmente, o Brasil registra 361.884 mortos por Covid-19, sem contar a subnotificação, atrás apenas dos Estados Unidos em números absolutos. O país vive seu pior momento da pandemia, com recordes diários nos números de vítimas e casos, além de colapsos no sistema de saúde pública. O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as ações do governo federal no combate à emergência sanitária.