Bebê morre após ser esquecido em carro durante onda de calor na França

Um bebê de um ano e meio morreu após ser deixado dentro de um carro estacionado no campus do Hospital Universitário La Timone, em Marselha, no sul da França, em meio à intensa onda de calor que atinge o país. A morte foi confirmada pelo hospital nesta sexta-feira, 26.

Os bombeiros foram acionados na última terça-feira 23, pouco antes das 14h no horário local (9h em Brasília), depois que a criança foi encontrada dentro do veículo. O bebê chegou a ser levado ao pronto-socorro pediátrico do hospital, mas não resistiu. De acordo com o jornal La Provence, a morte ocorreu na quarta-feira.

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As circunstâncias do caso ainda estão sendo investigadas, mas diversas fontes apontam que a criança teria sido esquecida no carro por um dos pais, que trabalha diariamente no campus universitário. Segundo o jornal francês, trata-se do pai do bebê.

Na terça-feira, quando a criança foi encontrada, os termômetros em Marselha, a segunda maior cidade da França, registravam temperaturas próximas aos 30°C. O episódio ocorre durante uma onda de calor excepcional que assola o país e grande parte da Europa há quase uma semana.

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O caso se soma a outras tragédias envolvendo crianças deixadas em veículos nesta semana. Na segunda-feira, dois irmãos, de 2 e 4 anos, foram encontrados mortos dentro do carro da família em Carpentras, no sudeste da França. Já na quinta-feira, uma criança de 3 anos morreu após permanecer em um automóvel da família em Saint-Gratien, na região noroeste de Paris.