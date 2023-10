Batalhas ‘ferozes’: Israel divulga vídeo de incursão por terra em Gaza

As Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmam nesta terça-feira, 31, que, nas últimas horas, soldados travaram “batalhas ferozes contra terroristas do Hamas nas profundezas da Faixa de Gaza”, divulgando um vídeo de sua operação por terra no território palestino.

Segundo Tel Aviv, as forças terrestres e aéreas atingiram várias posições do Hamas, incluindo seus esquadrões de mísseis guiados antitanque. As FDI afirmaram que soldados mataram “dezenas” de terroristas durante os combates desta terça-feira, além de terem apreendido armas.

Nos últimos dias, os militares israelenses estão expandindo a operação terrestre dentro da Faixa de Gaza. Em vídeo publicado pelas FDI nesta terça, é possível ver soldados operando em Gaza, bem como alguns dos ataques recentes, em meio a tiros, explosões e edificações destruídas.

IDF shares new footage of troops operating in the Gaza Strip. The military says troops "are conducting fierce battles against Hamas terrorists deep in the Gaza Strip." It says troops hit Hamas positions, anti-tank guided missile squads, killed dozens of terrorists, and seized… pic.twitter.com/cvmOXr3vVq — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 31, 2023

O exército israelense afirmou que, durante as operações terrestres, do último dia, “numerosos terroristas do Hamas” foram eliminados, a Força Aérea atingiu alvos e infraestruturas terroristas, e as forças de combate das FDI atingiram aproximadamente 300 alvos, incluindo: “postos de mísseis antitanque, postos de lançamento de foguetes, centros terroristas dentro de túneis subterrâneos”.

Over the last day, during ground operations: 🔻Numerous Hamas terrorists have been eliminated. 🔻The IAF struck terrorist targets and infrastructure. 🔻IDF combat forces struck approximately 300 targets, including: • Anti-tank missiles posts.

• Rocket launch posts.

•… pic.twitter.com/RymFDCFrw1 — Israel Defense Forces (@IDF) October 31, 2023

A declaração das FDI não indicou informações sobre quaisquer vítimas do lado israelense.

