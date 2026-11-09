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Barcos com migrantes naufragam na Grécia e deixam ao menos 20 mortos

Acidentes ocorreram durante tentativas de chegar à ilha de Creta, no Mediterrâneo; cerca de 40 pessoas foram resgatadas, e dois suspeitos acabaram presos

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 10h09
Equipe de resgate e forense, incluindo um indivíduo com traje branco de proteção, manuseando um corpo coberto em um barco cinza atracado. Outros homens com máscaras e uniformes observam, com uma van funerária branca ao fundo, em um porto ensolarado
Membros da Guarda Costeira grega carregam sacos com corpos retirados de uma embarcação em Agia Galini, nas proximidades de Rethymno, na ilha de Creta, em 9 de novembro de 2026. (Divulgação/AFP)
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Vinte pessoas morreram no fim de semana ao tentar chegar à ilha grega de Creta, um dos principais destinos de migrantes que buscam alcançar a União Europeia, disseram as autoridades nesta segunda-feira, 9. As mortes ocorreram em dois naufrágios registrados na região.

No episódio mais recente, nesta segunda, 12 corpos foram encontrados em uma embarcação ao sul da ilha. Outras 18 pessoas foram resgatadas. Ao todo, a Guarda Costeira grega e a agência europeia de controle de fronteiras Frontex socorreram 105 pessoas na região, segundo as autoridades portuárias.

O outro naufrágio havia foi registrado no sábado, 7, quando uma embarcação emitiu um sinal de socorro em meio a ventos fortes e mar agitado. Cerca de 28 sobreviventes e um corpo, todos de nacionalidade sudanesa, foram recolhidos por outro barco que passava nas proximidades. Em seguida, foram transferidos para uma embarcação policial e levados a Creta.

Dois cidadãos sudaneses foram presos sob suspeita de envolvimento no transporte irregular de migrantes. Um deles tem 16 anos. Segundo as autoridades, os dois foram apontados pelos sobreviventes como possíveis responsáveis pela travessia. Na madrugada de domingo para segunda-feira, a Guarda Costeira localizou a embarcação em que eles estavam e encontrou outros corpos a bordo.

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Rota migratória

Creta se tornou um dos principais pontos de entrada na União Europeia para migrantes que partem da Líbia em direção à Grécia. A travessia pelo Mediterrâneo é considerada perigosa, especialmente quando realizada em embarcações precárias ou sob condições meteorológicas adversas.

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De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), mais de 37 mil migrantes chegaram à Grécia em 2026. Desse total, cerca de 22 mil desembarcaram em Creta, a maior ilha do país.

Diante do aumento do fluxo migratório, o governo grego anunciou planos para construir um centro temporário de acolhimento nas proximidades de Heraclião, principal cidade da ilha.

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