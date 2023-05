Barco turístico naufraga na Itália, deixando quatro mortos

Um barco com mais de 20 passageiros, incluindo turistas, afundou na noite de domingo 28, devido a fortes ventos no Lago Maggiore, no norte da Itália. Nesta segunda-feira, 29, autoridades confirmaram que quatro pessoas morreram no acidente.

O barco virou na noite de domingo entre as cidades de Sesto Calende e Arona, segundo a mídia local. Cerca de 20 sobreviventes foram resgatados por barcos que passavam por perto, ou nadaram até a costa, e cinco pessoas precisaram ser hospitalizadas.

De acordo com a mídia local, os passageiros do barco eram britânicos, italianos e israelenses. As autoridades da região, no entanto, ainda não confirmaram as nacionalidades ou identidades das vítimas.

Attilio Fontana, presidente da região da Lombardia, disse que o “incidente muito grave” ocorreu devido ao mau tempo. No Facebook, ele afirmou que o barco tinha 16 metros de comprimento e havia sido alugado por turistas.

De acordo com jornais italianos, o barco transportava cerca de 25 pessoas que comemoravam um aniversário quando uma tempestade atingiu o lago, transformando-se em um “pequeno furacão”. A embarcação, que viajava entre as cidades italianas de Lisanza e Dormelletto, virou e afundou logo depois.

Nesta segunda-feira, mergulhadores de resgate e um helicóptero fizeram buscas na extremidade sul do lago, e várias ambulâncias e uma ambulância aérea compareceram ao local.

O Lago Maggiore, no lado sul dos Alpes, é compartilhado pela Itália e pela Suíça e é um destino popular para turistas. A área registrou alertas de mau tempo e tempestades no último dia, emitidos pelo serviço meteorológico italiano.