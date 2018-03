Barco com refugiados naufraga na Grécia e deixa 14 mortos

Um barco com refugiados afundou na ilha grega de Agathonisi neste sábado deixando pelo menos 14 mortos. As operações de busca e resgate estão em andamento para localizar possíveis desaparecidos. Segundo informações da Guarda Costeira, o barco de madeira estaria levando 21 pessoas quando afundou nos arredores da ilha. Três pessoas – duas mulheres e um homem – conseguiram nadar até a costa e alertaram as autoridades.

A operação de busca e resgate envolve aviões, equipes da Marinha e da Guarda Costeira da Grécia e uma embarcação da agência costeira europeia Frontex está a caminho.

Inicialmente foram resgatados seis corpos (de quatro crianças, um homem e uma mulher). Mais tarde, outros oito corpos foram encontrados no sudeste de Agathonisi.

Travessia perigosa

Apesar da existência de um acordo entre a União Europeia e a Turquia criado para inibir o fluxo de imigrantes e refugiados para a Europa usando a popular rota entre a costa turca e as ilhas gregas, dezenas e algumas vezes centenas de pessoas continuam a se arriscar nessa jornada.

“A recente tragédia em Agathonisi ressalta do jeito mais triste que a vida não pode depender dos interesses de traficantes ou mesmo de políticas de estado”, disse em comunicado o ministro grego da Migração, Dimitris Vitsas.

Vitsas disse que todos os esforços estão concentrados na operação de busca e resgate, “e está claro que a solução está em oferecer medidas para proteção dessas pessoas” e nos procedimentos e rotas seguras para os refugiados e imigrantes.