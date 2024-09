Barco com 100 imigrantes afunda no Canal da Mancha; ao menos 10 morrem

Um barco com cerca de 100 imigrantes virou e afundou no Canal da Mancha nesta terça-feira, 3, e o prefeito da cidade francesa de Le Portel, Olivier Barbarin, afirmou que ao menos 10 pessoas morreram por “parada cardiorrespiratória”, segundo o canal de TV France 3. Os passageiros faziam a travessia da França em direção ao Reino Unido com a intenção de solicitar refúgio em território britânico.

A guarda costeira francesa acrescentou que cerca de 10 pessoas se encontram em estado crítico e mais de 50 precisam de tratamento médico. Depois do incidente, as autoridades iniciaram uma grande operação para retirar as pessoas da água, informou o jornal local La Voix du Nord.

+ Tema explosivo na eleição americana, aversão a imigrantes se espalha pelo mundo

A guarda costeira britânica ainda não fez comentários públicos sobre o episódio.

Em um sinal de que a situação é considerada grave, a TV CNews disse que o ministro do Interior francês, Gerald Darmanin, se dirigiria ao local do incidente, perto da cidade de Boulogne-sur-Mer, no final da tarde.

Continua após a publicidade

Conter a imigração

Enfrentar a imigração ilegal se desenhou como prioridade para os governos britânico e francês. Mais de 2.000 pessoas chegaram ao Reino Unido em pequenos barcos nos últimos sete dias, de acordo com números do governo britânico.

+ Invasão de imigrantes ilegais insufla a extrema direita da Europa

Na semana passada, o presidente francês, Emmanuel Macron, e o recém-eleito primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, prometeram trabalhar juntos de forma mais intensa para desmantelar as rotas de contrabando de migrantes, apontando os “coiotes” como os verdadeiros inimigos.

O Canal da Mancha é uma das rotas de navegação mais movimentadas do mundo e as correntes são fortes, tornando a travessia em pequenos barcos, como geralmente é feita, extremamente perigosa. Em agosto, duas pessoas foram encontradas mortas depois que um barco que transportava imigrantes teve dificuldades para tentava cruzar o trajeto marítimo.