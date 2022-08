Barcelona recruta cabras e ovelhas para prevenção de incêndios florestais

A onda de calor que se alastra por toda Europa tem provocado uma série de incêndios florestais. A cidade de Barcelona, na Espanha, acaba de adotar uma medida de prevenção curiosa: 290 ovelhas e cabras em Collserola, parque natural da cidade, se tornaram os mais novos “bombeiros” para combater os incêndios que acontecem no local.

As áreas propensas para incêndios florestais são entregues aos animais de pasto, que mastigam e pisoteiam a vegetação seca, que poderia crescer e virar combustível para incêndios. O espaço verde de 8.000 hectares situado sobre a cidade recebe uma média de 50 incêndios por ano, afirmou o vereador de Barcelona no comando de emergências climáticas e transição ecológica, Eloi Badia, à agência de notícias Reuters.

Embora possa parecer cômica, a estratégia segue uma técnica milenar que foi revivida para proteger a região e já tem sido empregada em outras partes do da Espanha e do mundo. Em Faia Brava, Portugal, 45 cavalos Garrano, que estão em perigo de extinção, ajudaram a conter as chamas de um incêndio que deixou 62 morto no país em 2017. No Canadá, a estratégia é similar, mas com uso de bois e vacas.

Além de ajudar na prevenção das chamas, o pastoreio traz outros benefícios para o meio ambiente. Os animais carregam sementes e fertilizam o solo à medida que se deslocam pelo terreno e nutrem a biodiversidade, já que comem diversas plantas indiscriminadamente e conseguem reduzir a vantagem competitiva de algumas que podem dominar espécies menores.

