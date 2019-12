Banksy faz presépio protegido por muro atravessado por um projétil

A mais nova obra do artista de rua britânico Banksy é um presépio protegido por um muro cinza atravessado por um projétil. A Cicatriz de Belém, nome do trabalho, apresenta um presépio com Maria, José e o bebê Jesus, mas, em vez de uma estrela pendurada no berço, existe o que parece ser um grande buraco de bala perfurando uma imponente parede cinza.

O nome, tradução livre do inglês The Scar of Bethlehem, forma um jogo de palavras em inglês. É uma referência à “estrela de Belém”, trocando star (estrela) por scar (cicatriz). O trabalho está exposto na entrada do Walled Off Hotel, na simbólica cidade de Belém, na Cisjordânia ocupada. A identidade do grafiteiro mais conhecido do mundo permanece um mistério e ele não esteve presente durante a revelação de seu último trabalho.

Para Wissam Salsaa, gerente do hotel, a obra simboliza uma “cicatriz da vergonha”. Israel começou em 2002 a construir uma barreira composta por partes de blocos de cimento de vários metros de altura para se proteger dos ataques da Cisjordânia, em plena onda de ataques palestinos durante a segunda Intifada (2000-2005).

Construído principalmente dentro da Cisjordânia, Israel diz que o muro é necessário para evitar ataques, mas os palestinos dizem que os separa de Jerusalém.

Banksy abriu o hotel em 2017 e ele tem o que é considerado “a pior vista do mundo”, pois todos os quartos estão voltados para o muro erguido por Israel. Mas desde que foi inaugurado, o hotel é um destino turístico e conta com um museu e obras de arte que refletem as consequências da ocupação israelense na Palestina.

Os conflitos, o muro e os territórios palestinos têm sido uma fonte de inspiração para Banksy, famoso por seus grafites em espaços públicos. Com o trabalho, ele contribui “à sua maneira” para as festividades de Natal que acontecem na próxima semana na cidade de Belém, onde Jesus nasceu, segundo a tradição cristã.

Banksy é conhecido por fazer declarações políticas com seus grafites e fez incursões anteriores nos territórios palestinos.