Bangladesh: incêndio em mercado popular deixa ao menos 67 mortos

Pelo menos 67 pessoas morreram em um enorme incêndio, nesta quarta-feira 20, que envolveu vários edifícios no mercado popular de Chawkbazar, na parte antiga de Daca, capital de Bangladesh.

“Pelo menos 67 pessoas morreram no incêndio, mas ainda temos que ter certeza do número de feridos”, disse um porta-voz do Corpo de Bombeiros da capital, Mahfuzur Rahman. O incidente ocorreu por volta das 22h35 (hora local) e devastou parte do bairro de Chawkbazar.

O local da tragédia, conhecido como Haji Wahed Mansion, era um armazém de produtos de plástico que horas depois de ser arrasado pelas chamas, começou a ficar inclinado, enquanto o fogo se espalhava para os prédios vizinhos. Várias pessoas, incluindo mulheres e crianças ficaram feridas e foram transferidas para diversos hospitais da região.

O deputado Haji Md Salim e Sayeed Khokon, do gabinete do prefeito da cidade, também chegaram ao local do incêndio para coordenar os trabalhos de resgate de vítimas e feridos. “Nossa prioridade agora é apagar completamente o fogo e atender os feridos”, disse Khokon.

As causas do incêndio, que se espalhou rapidamente para cerca de sete ou oito edifícios adjacentes ao Haji Wahed Mansion, são desconhecidas.

Porém, de acordo com Rezaul Karim, uma testemunha citada pelo jornal “Dhaka Tribune”, um cilindro de gás explodiu no interior de um automóvel que estava em frente ao edifício onde o incêndio começou.

