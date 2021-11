Banco Mundial investirá US$ 25 bilhões anuais no clima até 2025

Plataforma de apoio aos países em desenvolvimento, o Banco Mundial reafirmou seu compromisso em investir até 2025 em torno de 25 bilhões de dólares por ano em políticas climáticas, por meio de um plano de ação que inclui enfoque na agricultura e nos sistemas alimentares.

O projeto, que vinha sendo discutido desde o fim de outubro, foi anunciado oficialmente na COP26, em Glasgow, na Escócia. Será realizado por meio de “projetos e programas de alto impacto que reduzem as emissões de gases de efeito estufa, promovem a adaptação e reduzem a pobreza e desigualdade”.

No sábado, milhares de pessoas enfrentaram a chuva para protestar por mais ações efetivas e para pedir “justiça climática”. Os atos também foram realizados em Londres e em outras cidades do Reino Unido e da Irlanda, além de outros países, como na Coréia do Sul, Indonésia, Holanda, França, Brasil e Bélgica.

O documento, que ficará pronto na próxima quarta-feira, tentará negar as acusações de jovens ambientalistas de que a COP26 foi inútil e pouco concreta.