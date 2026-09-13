Balsa vira na Indonésia e deixa ao menos seis mortos e 130 desaparecidos

Pelo menos seis pessoas morreram e 130 estão desaparecidas após uma balsa virar neste domingo, 13, durante uma travessia entre as ilhas de Java e Bornéu, na Indonésia. Outras 107 pessoas foram resgatadas, segundo a agência nacional de busca e salvamento do país, a Basarnas.

A embarcação Virgo Transport 8 transportava 243 passageiros e tripulantes e havia partido de Surabaya, na província de Java Oriental. A balsa perdeu contato com a empresa responsável pela navegação na manhã deste domingo, em meio a condições meteorológicas adversas.

A última posição conhecida da embarcação foi registrada no Mar de Java, a cerca de 15 quilômetros do porto de Banjarmasin. As operações de busca começaram ainda pela manhã e mobilizam equipes da Basarnas, da Marinha e da Polícia indonésias, além de funcionários da empresa responsável pela embarcação. “Considerando o número relativamente grande de passageiros e tripulantes a bordo, estamos otimizando a coordenação com todas as entidades relevantes para agilizar o processo de busca”, informou a agência de resgate.

Até a atualização mais recente, 107 pessoas haviam sido encontradas com vida. Com 130 passageiros e tripulantes ainda desaparecidos, as autoridades mantêm as buscas na região onde a balsa foi localizada pela última vez. As causas do acidente ainda não foram detalhadas pelas autoridades. As informações preliminares apontam que a embarcação virou em meio ao mau tempo.