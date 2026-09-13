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Balsa vira na Indonésia e deixa ao menos seis mortos e 130 desaparecidos

Embarcação transportava 243 passageiros e tripulantes entre Java e Bornéu; 107 pessoas foram resgatadas

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 set 2026, 10h50
Pessoas em um centro de evacuação ou hospital improvisado, com alguns deitados em macas e outros em pé, muitos usando máscaras e roupas de socorristas, indicando uma situação de emergência ou desastre
Acidente na Indonésia (AFP/Divulgação)
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Balsa vira na Indonésia e deixa ao menos seis mortos e 130 desaparecidos Priorizar nos meus resultados Google

Pelo menos seis pessoas morreram e 130 estão desaparecidas após uma balsa virar neste domingo, 13, durante uma travessia entre as ilhas de Java e Bornéu, na Indonésia. Outras 107 pessoas foram resgatadas, segundo a agência nacional de busca e salvamento do país, a Basarnas.

A embarcação Virgo Transport 8 transportava 243 passageiros e tripulantes e havia partido de Surabaya, na província de Java Oriental. A balsa perdeu contato com a empresa responsável pela navegação na manhã deste domingo, em meio a condições meteorológicas adversas.

A última posição conhecida da embarcação foi registrada no Mar de Java, a cerca de 15 quilômetros do porto de Banjarmasin. As operações de busca começaram ainda pela manhã e mobilizam equipes da Basarnas, da Marinha e da Polícia indonésias, além de funcionários da empresa responsável pela embarcação. “Considerando o número relativamente grande de passageiros e tripulantes a bordo, estamos otimizando a coordenação com todas as entidades relevantes para agilizar o processo de busca”, informou a agência de resgate.

Até a atualização mais recente, 107 pessoas haviam sido encontradas com vida. Com 130 passageiros e tripulantes ainda desaparecidos, as autoridades mantêm as buscas na região onde a balsa foi localizada pela última vez. As causas do acidente ainda não foram detalhadas pelas autoridades. As informações preliminares apontam que a embarcação virou em meio ao mau tempo.

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