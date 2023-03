Bakhmut: Ucrânia avalia que russos ‘perderam gás’ e vai contra-atacar

O general Oleksandr Syrskyi, principal comandante das forças terrestres da Ucrânia, disse nesta quinta-feira, 23, que seus soldados, na defensiva por quatro meses, vão iniciar um contra-ataque “muito em breve” na disputada cidade de Bakhmut. Segundo ele, o momento é propício porque a enorme ofensiva de inverno da Rússia está perdendo força e não conseguiu tomar a região.

Os mercenários do Grupo Wagner da Rússia, tentando capturar Bakhmut no que se tornou a batalha mais longa e sangrenta da guerra, “estão perdendo força considerável e estão perdendo gás”, disse Syrskyi no seu canal do aplicativo de mensagens Telegram.

“Muito em breve, aproveitaremos esta oportunidade, como fizemos no passado perto de Kiev, Kharkiv, Balakliya e Kupiansk”, declarou, listando as contra-ataques ucranianos no ano passado que provaram ser pontos decisivos na guerra, recuperando grandes porções de território.

Syrskyi foi um dos principais comandantes por trás da estratégia da Ucrânia no ano passado, que repeliu o ataque da Rússia a Kiev e fez as forças de Moscou recuarem no segundo semestre de 2022.

As linhas de frente na Ucrânia, contudo, estão praticamente congeladas desde novembro. Moscou enviou a Bakhmut centenas de milhares de reservistas recém-convocados e criminosos recrutados de prisões. Ambos os lados descrevem a batalha como um “moedor de carne”.

A campanha russa rendeu poucos ganhos, e a Ucrânia, que parecia prestes a se retirar da pequena cidade oriental, decidiu este mês manter seus soldados lá, negando a Moscou sua primeira vitória desde agosto passado.

Kiev há muito tempo afirma que planeja uma grande contra-ofensiva em algum momento deste ano, usando armas ocidentais recém-adquiridas. Vários de seus ataques de maior sucesso no ano passado aconteceram rapidamente depois que a Rússia esgotou suas forças em grandes batalhas no leste do país.

Moscou não comentou sobre as alegações de que suas forças em Bakhmut estavam perdendo força, mas Yevgeny Prigozhin, o chefe do Grupo Wagner, emitiu declarações pessimistas nos últimos dias, alertando para um contra-ataque ucraniano.

Na segunda-feira 20, Prigozhin publicou uma carta ao ministro da Defesa, Sergei Shoigu, dizendo que a Ucrânia pretendia isolar as forças mercenárias dos militares regulares da Rússia. Ele exigiu que Shoigu agisse para evitar a estratégia e alertou sobre “consequências negativas” se ele falhasse.

Na quarta-feira 22, o Ministério da Defesa do Reino Unido informou que a Ucrânia havia lançado um contra-ataque local a oeste de Bakhmut, que provavelmente aliviaria a pressão na principal rota usada para abastecer as forças de Kiev dentro da cidade.

Ainda há uma ameaça de que as forças ucranianas em Bakhmut possam ser cercadas, disse a inteligência britânica, mas há “uma possibilidade realista de que o ataque russo à cidade esteja perdendo o ímpeto limitado que obteve”.