Avisei Prigozhin para ter ‘cuidado’, diz presidente de Belarus

O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, disse nesta sexta-feira, 25, que ele havia alertado o chefe do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, para ficar atento a possíveis ameaças à sua vida. Após liderar uma rebelião contra o Kremlin, o líder do exército privado de mercenários tornou-se desafeto do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e concordou em se exilar em território bielorrusso – embora tenha saído por diversas vezes.

Quando a rebelião dos dias 23 e 24 de junho começou, Putin prometeu “esmagar” o Grupo Wagner, comparando o incidente com a turbulência do tempo de guerra que deu início à revolução russa de 1917. Horas mais tarde, contudo, o presidente russo e Prigozhin fecharam um acordo, com mediação de Lukashenko, que perdoava todos os envolvidos no motim se deixassem a Rússia e fossem para Belarus.

Nesta sexta-feira, Lukashenko afirmou que expressou preocupação com ameaças à vida de Prigozhin duas vezes, mas que o chefe mercenário dispensou ambas.

O presidente bielorrusso disse que, durante a rebelião, avisou Prigozhin que ele “morreria” se continuasse a marchar sobre Moscou. O líder do Grupo Wagner teria respondido: “Para o inferno com isso – eu morrerei”.

Depois, quando Prigozhin foi vê-lo em Minsk, capital bielorrussa, Lukashenko avisou: “Tomem cuidado”, segundo ele, sem deixar claro quando exatamente essa conversa aconteceu.

Velho conhecido de Prigozhin e aliado próximo da Rússia, o presidente de Belarus, contudo, disse que Putin não teve nada a ver com a queda do avião onde o chefe mercenário constava na lista de passageiros.

“Eu conheço Putin: ele é calculista, muito calmo e até atrasado”, disse Lukashenko. “Não consigo imaginar que Putin tenha feito isso, que Putin seja o culpado. É um trabalho muito difícil e pouco profissional.”

