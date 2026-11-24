Aviões militares russos entram em zona de defesa aérea da Coreia do Sul
Seul mobilizou caças e orientou moradores da ilha de Ulleung, na costa leste do país, a procurar abrigo
A Coreia do Sul mobilizou caças nesta terça-feira, 24, após detectar a entrada de aeronaves militares russas em sua zona de identificação de defesa aérea, sobre o Mar do Japão. A aproximação dos aviões da ilha de Ulleung, na costa leste do país, levou as autoridades sul-coreanas a emitir um alerta de emergência, orientando os moradores a procurar abrigo.
Em um primeiro momento, o governo da província de Gyeongsang do Norte informou que uma aeronave supostamente norte-coreana havia ingressado no espaço aéreo do país, levando alguns dos principais veículos de comunicação sul-coreanos a divulgar alertas sobre o incidente. As autoridades corrigiram a informação posteriormente, esclarecendo que os aviões eram russos.
O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul confirmou que as aeronaves se aproximaram dos limites do espaço aéreo territorial sul-coreano, mas não chegaram a violá-lo. Segundo o porta-voz militar Jang Do-young, o alerta à população, suspenso três minutos após sua emissão, foi uma medida preventiva adotada para garantir a segurança dos moradores da ilha diante da possibilidade de uma incursão.
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As zonas de identificação de defesa aérea se estendem para além do espaço aéreo sobre o qual um país exerce soberania e permitem às autoridades monitorar antecipadamente a aproximação de aeronaves estrangeiras. Embora se espere que aviões militares comuniquem previamente sua entrada nessas áreas, não há uma obrigação legal internacional que os force a fazê-lo. A Rússia não reconhece a zona de defesa estabelecida por Seul e tem realizado incursões frequentes na região.
O incidente ocorre em meio ao aumento das tensões na Península Coreana e ao estreitamento dos laços militares entre Moscou e Pyongyang. Recentemente, a explosão de uma mina deixou três soldados sul-coreanos feridos na zona desmilitarizada que separa as duas Coreias, que permanecem tecnicamente em guerra desde que o conflito entre os países terminou com um armistício, em 1953, e não com um tratado de paz.