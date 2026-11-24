A Coreia do Sul mobilizou caças nesta terça-feira, 24, após detectar a entrada de aeronaves militares russas em sua zona de identificação de defesa aérea, sobre o Mar do Japão. A aproximação dos aviões da ilha de Ulleung, na costa leste do país, levou as autoridades sul-coreanas a emitir um alerta de emergência, orientando os moradores a procurar abrigo.

Em um primeiro momento, o governo da província de Gyeongsang do Norte informou que uma aeronave supostamente norte-coreana havia ingressado no espaço aéreo do país, levando alguns dos principais veículos de comunicação sul-coreanos a divulgar alertas sobre o incidente. As autoridades corrigiram a informação posteriormente, esclarecendo que os aviões eram russos.