Aviões da Embraer passam ‘raspando’ em estádio lotado; veja vídeo

Dois aviões da Embraer operados pela companhia sul-africana Airlink fizeram um sobrevoo de baixa altitude sobre o DHL Stadium, na Cidade do Cabo, neste sábado, 29. A passagem ocorreu antes da partida de rugby entre África do Sul e Nova Zelândia e impressionou o público que ocupava as arquibancadas.

As aeronaves passaram muito próximas do estádio enquanto fumaça colorida era lançada sobre o teto. Em algumas imagens feitas de dentro da arena, o ângulo da manobra cria a impressão de que um dos aviões está prestes a descer em direção às arquibancadas.

Segundo informações do Flightradar24, plataforma especializada no acompanhamento de voos, os aviões chegaram a passar entre 12 e 14 metros acima do ponto mais alto do estádio. Trata-se de uma altura normalmente observada em momentos específicos de um voo comercial, como pouco antes do pouso ou logo depois da decolagem.

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A perspectiva das imagens também influenciou a percepção da distância. Em determinadas gravações, a aeronave parece estar a poucos metros de tocar o teto do estádio. Registros feitos de outros pontos, porém, mostram que havia uma separação maior entre o avião e a estrutura.

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O voo rasante foi previamente programado e integrou a programação que antecedeu o confronto entre as duas seleções. Antes da partida, a própria Airlink havia avisado os torcedores pelas redes sociais para que estivessem atentos e preparados para registrar a passagem das aeronaves.

A companhia já havia promovido uma apresentação semelhante uma semana antes. No dia 22, dois aviões personalizados da Airlink sobrevoaram o Ellis Park, em Johannesburgo. Na ocasião, a Embraer compartilhou imagens da ação e destacou a combinação entre a paixão pelo esporte e a aviação.

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A tradição de aviões sobrevoando estádios sul-africanos durante grandes eventos esportivos, porém, é bem mais antiga. Em 1995, um avião da South African Airways passou em baixa altitude sobre o Ellis Park antes da final da Copa do Mundo de Rugby. Naquele dia, o então presidente sul-africano Nelson Mandela acompanhava a partida das arquibancadas.