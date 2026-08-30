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Aviões da Embraer passam ‘raspando’ em estádio lotado; veja vídeo

O voo rasante foi previamente programado e integrou a programação que antecedeu o confronto entre as duas seleções de rugby

Redação VEJAPor Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 ago 2026, 15h20
Dois aviões de passageiros voam sobre um estádio de futebol com arquibancadas vazias, sob um céu azul com nuvens esparsas
O voo rasante foi previamente programado e integrou a programação que antecedeu o confronto entre as duas seleções (Instagram/Reprodução)
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Dois aviões da Embraer operados pela companhia sul-africana Airlink fizeram um sobrevoo de baixa altitude sobre o DHL Stadium, na Cidade do Cabo, neste sábado, 29. A passagem ocorreu antes da partida de rugby entre África do Sul e Nova Zelândia e impressionou o público que ocupava as arquibancadas.

As aeronaves passaram muito próximas do estádio enquanto fumaça colorida era lançada sobre o teto. Em algumas imagens feitas de dentro da arena, o ângulo da manobra cria a impressão de que um dos aviões está prestes a descer em direção às arquibancadas.

Segundo informações do Flightradar24, plataforma especializada no acompanhamento de voos, os aviões chegaram a passar entre 12 e 14 metros acima do ponto mais alto do estádio. Trata-se de uma altura normalmente observada em momentos específicos de um voo comercial, como pouco antes do pouso ou logo depois da decolagem.

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A perspectiva das imagens também influenciou a percepção da distância. Em determinadas gravações, a aeronave parece estar a poucos metros de tocar o teto do estádio. Registros feitos de outros pontos, porém, mostram que havia uma separação maior entre o avião e a estrutura.

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O voo rasante foi previamente programado e integrou a programação que antecedeu o confronto entre as duas seleções. Antes da partida, a própria Airlink havia avisado os torcedores pelas redes sociais para que estivessem atentos e preparados para registrar a passagem das aeronaves.

A companhia já havia promovido uma apresentação semelhante uma semana antes. No dia 22, dois aviões personalizados da Airlink sobrevoaram o Ellis Park, em Johannesburgo. Na ocasião, a Embraer compartilhou imagens da ação e destacou a combinação entre a paixão pelo esporte e a aviação.

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A tradição de aviões sobrevoando estádios sul-africanos durante grandes eventos esportivos, porém, é bem mais antiga. Em 1995, um avião da South African Airways passou em baixa altitude sobre o Ellis Park antes da final da Copa do Mundo de Rugby. Naquele dia, o então presidente sul-africano Nelson Mandela acompanhava a partida das arquibancadas.

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