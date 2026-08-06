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Avião ucraniano carregado com munição era alvo de drone na Alemanha, diz jornal

Voos foram suspensos após detecção do equipamento explosivo próximo a uma aeronave da companhia ucraniana Antonov no Aeroporto de Leipzig/Halle

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 13h34 | Atualizado em 6 ago 2026, 13h55
Uma van da polícia alemã, com a palavra POLIZEI e uma faixa amarela, está estacionada em uma pista de aeroporto. Policiais uniformizados trabalham ao redor da van, alguns em pé, outros agachados, e um robô de desarmamento de bombas está próximo à porta lateral aberta. O fundo mostra árvores e um céu claro
Investigadores da polícia trabalham no pátio do aeroporto de Leipzig-Halle, na Arlemanha, com um robô antibomba próximo a um avião de carga ucraniano Antonov. 05/08/2026 -  (Jens Schlueter/Getty Images)
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Um avião de carga ucraniano com munição era o alvo de um drone explosivo no Aeroporto de Leipzig/Halle, na Alemanha, informou a mídia alemã nesta quinta-feira, 6.

Voos foram suspensos no aeroporto durante a madrugada de quarta-feira 5 depois que um “drone modificado” foi avistado e, posteriormente, encontrado próximo a uma aeronave de transporte An-124 da companhia ucraniana Antonov Airlines.

O drone foi localizado depois que um “objeto voador não identificado” colidiu com um avião de carga da empresa de logística DHL pouco após a decolagem, forçando um pouso de emergência em outro aeroporto próximo. A polícia enviou um robô antibombas para examinar o objeto e investiga se os dois incidentes (com a DHL e a aeronave Antonov) estão relacionados.

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Guerra híbrida

Citando a polícia, o jornal alemão Süddeutsche Zeitung informou que o avião da Antonov Airlines partiu da França rumo a Leipzig transportando um tipo não especificado de munição militar. A carga, segundo a reportagem, ainda estava a bordo quando o drone foi encontrado.

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O jornal também afirmou que o drone estava carregado com Semtex, um explosivo de uso militar. Os responsáveis ​​pela tentativa do ataque ainda não foram identificados, mas o ministro do Interior da Alemanha, Alexander Dobrindt, descreveu o incidente na quarta-feira como um “cenário de ataque híbrido” — e diversos governos europeus já acusaram a Rússia de travar uma guerra híbrida com intuito de desestabilizar países do continente.

“Ameaças envolvendo drones, incluindo ameaças híbridas, são algo que já conhecemos. No entanto, o fato de um drone — armado com explosivos — estar nas dependências de um aeroporto representa um novo cenário de ameaça”, disse Dobrindt.

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Incidentes envolvendo drones suspeitos de ligação com a Rússia têm causado repetidas interrupções em aeroportos por toda a Europa, levando à suspensão e ao desvio de voos. O Aeroporto de Leipzig/Halle, em especial, tem servido como base para a companhia ucraniana Antonov Airlines desde pouco depois do início da invasão russa, em fevereiro de 2022. Segundo o jornal alemão Bild, quatro aeronaves de carga ucranianas estavam no local durante o suposto ataque.

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