Avião ucraniano carregado com munição era alvo de drone na Alemanha, diz jornal
Voos foram suspensos após detecção do equipamento explosivo próximo a uma aeronave da companhia ucraniana Antonov no Aeroporto de Leipzig/Halle
Um avião de carga ucraniano com munição era o alvo de um drone explosivo no Aeroporto de Leipzig/Halle, na Alemanha, informou a mídia alemã nesta quinta-feira, 6.
Voos foram suspensos no aeroporto durante a madrugada de quarta-feira 5 depois que um “drone modificado” foi avistado e, posteriormente, encontrado próximo a uma aeronave de transporte An-124 da companhia ucraniana Antonov Airlines.
O drone foi localizado depois que um “objeto voador não identificado” colidiu com um avião de carga da empresa de logística DHL pouco após a decolagem, forçando um pouso de emergência em outro aeroporto próximo. A polícia enviou um robô antibombas para examinar o objeto e investiga se os dois incidentes (com a DHL e a aeronave Antonov) estão relacionados.
Guerra híbrida
Citando a polícia, o jornal alemão Süddeutsche Zeitung informou que o avião da Antonov Airlines partiu da França rumo a Leipzig transportando um tipo não especificado de munição militar. A carga, segundo a reportagem, ainda estava a bordo quando o drone foi encontrado.
O jornal também afirmou que o drone estava carregado com Semtex, um explosivo de uso militar. Os responsáveis pela tentativa do ataque ainda não foram identificados, mas o ministro do Interior da Alemanha, Alexander Dobrindt, descreveu o incidente na quarta-feira como um “cenário de ataque híbrido” — e diversos governos europeus já acusaram a Rússia de travar uma guerra híbrida com intuito de desestabilizar países do continente.
“Ameaças envolvendo drones, incluindo ameaças híbridas, são algo que já conhecemos. No entanto, o fato de um drone — armado com explosivos — estar nas dependências de um aeroporto representa um novo cenário de ameaça”, disse Dobrindt.
Incidentes envolvendo drones suspeitos de ligação com a Rússia têm causado repetidas interrupções em aeroportos por toda a Europa, levando à suspensão e ao desvio de voos. O Aeroporto de Leipzig/Halle, em especial, tem servido como base para a companhia ucraniana Antonov Airlines desde pouco depois do início da invasão russa, em fevereiro de 2022. Segundo o jornal alemão Bild, quatro aeronaves de carga ucranianas estavam no local durante o suposto ataque.