Avião ucraniano carregado com munição era alvo de drone na Alemanha, diz jornal

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Um avião de carga ucraniano com munição foi alvo de um drone explosivo no Aeroporto de Leipzig/Halle, Alemanha. Voos foram suspensos após a detecção de um drone modificado próximo a uma aeronave An-124 da Antonov Airlines, que transportava munição militar. O drone carregava Semtex, um explosivo militar. O ministro alemão descreveu o caso como ‘cenário de ataque híbrido’, em meio a acusações de guerra híbrida russa na Europa.

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Um avião de carga ucraniano com munição era o alvo de um drone explosivo no Aeroporto de Leipzig/Halle, na Alemanha, informou a mídia alemã nesta quinta-feira, 6.

Voos foram suspensos no aeroporto durante a madrugada de quarta-feira 5 depois que um “drone modificado” foi avistado e, posteriormente, encontrado próximo a uma aeronave de transporte An-124 da companhia ucraniana Antonov Airlines.

O drone foi localizado depois que um “objeto voador não identificado” colidiu com um avião de carga da empresa de logística DHL pouco após a decolagem, forçando um pouso de emergência em outro aeroporto próximo. A polícia enviou um robô antibombas para examinar o objeto e investiga se os dois incidentes (com a DHL e a aeronave Antonov) estão relacionados.

Guerra híbrida

Citando a polícia, o jornal alemão Süddeutsche Zeitung informou que o avião da Antonov Airlines partiu da França rumo a Leipzig transportando um tipo não especificado de munição militar. A carga, segundo a reportagem, ainda estava a bordo quando o drone foi encontrado.

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O jornal também afirmou que o drone estava carregado com Semtex, um explosivo de uso militar. Os responsáveis ​​pela tentativa do ataque ainda não foram identificados, mas o ministro do Interior da Alemanha, Alexander Dobrindt, descreveu o incidente na quarta-feira como um “cenário de ataque híbrido” — e diversos governos europeus já acusaram a Rússia de travar uma guerra híbrida com intuito de desestabilizar países do continente.

“Ameaças envolvendo drones, incluindo ameaças híbridas, são algo que já conhecemos. No entanto, o fato de um drone — armado com explosivos — estar nas dependências de um aeroporto representa um novo cenário de ameaça”, disse Dobrindt.

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Incidentes envolvendo drones suspeitos de ligação com a Rússia têm causado repetidas interrupções em aeroportos por toda a Europa, levando à suspensão e ao desvio de voos. O Aeroporto de Leipzig/Halle, em especial, tem servido como base para a companhia ucraniana Antonov Airlines desde pouco depois do início da invasão russa, em fevereiro de 2022. Segundo o jornal alemão Bild, quatro aeronaves de carga ucranianas estavam no local durante o suposto ataque.