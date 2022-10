Avião sai da pista e tem perda total ao tentar pousar nas Filipinas

Um avião da Korean Air ultrapassou a pista do Aeroporto Internacional de Mactan-Cebu, nas Filipinas, durante uma tentativa de pouso na noite de domingo 23.

Em um voo de Seul para Cebu, o Airbus SE A330 tentou pousar duas vezes em meio ao mau tempo, antes de pousar na terceira tentativa, disse a companhia aérea nesta segunda-feira, 24. Todos os 173 tripulantes e passageiros foram retirados da aeronave com segurança.

“Os passageiros foram escoltados para três hotéis locais e um voo alternativo está sendo organizado”, disse a Korean Air. “Estamos atualmente identificando a causa do incidente.”

Vídeos da cena mostraram danos generalizados ao avião, e o trem de pouso do nariz parecia ter colapsado.

A Korean Air plane overshot the runway while landing in bad weather in the Philippines, but authorities said all 173 people on board escaped without serious injury. https://t.co/GaTAim8ADP pic.twitter.com/yizYw2jWgF

O presidente da Korean Air, Keehong Woo, emitiu um pedido de desculpas no site da companhia aérea, dizendo que uma investigação completa seria realizada pelas autoridades filipinas e sul-coreanas para determinar a causa.

“Continuamos comprometidos em cumprir nossa promessa de operações seguras e faremos o possível para instituir medidas para evitar sua recorrência”, disse Woo.

ATM still No flights at Mactan Cebu International Airport after the Korean Air runway overshoot accident😥 pic.twitter.com/C0LNVdLjGD

O aeroporto de Cebu disse em sua página no Facebook que fechou temporariamente a pista para permitir a remoção do avião, o que significa que todos os voos domésticos e internacionais foram cancelados.

A Korean Air não tem um acidente fatal com passageiros desde 1997, de acordo com a Aviation Safety Network, um site que compila acidentes aéreos. A companhia tinha um histórico de segurança ruim na época, mas procurou ajuda externa da Boeing e da Delta Air Lines para melhorar seus padrões.

A Korean Air plane slid off the runway while landing at Cebu international airport in the Philippines on Sunday, shutting down the country's second busiest airport

All 173 passengers and crew were evacuated safely, with minor injuries reported pic.twitter.com/xzwnNzKeb3

— AFP News Agency (@AFP) October 24, 2022