Incêndio em avião mata ao menos 41 em Moscou

Um avião modelo Sukhoi Superjet da companhia russa Aeroflot fez um pouso forçado no Aeroporto Sheremetyevo, em Moscou, neste domingo, 5, devido a um incêndio a bordo, e o incidente fez pelo menos 41 vítimas fatais, segundo autoridades russas.

O voo transportava 78 passageiros para a cidade Murmansk, no extremo norte, mas acabou retornando, ao aeroporto de onde havia decolado para conter o fogo. Segundo os investigadores, vítimas, testemunhas oculares, funcionários do aeroporto e da transportadora aérea já começaram a ser investigados.

Uma investigação criminal foi aberta para averiguar as causas do acidente. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento em que a aeronave pousou na pista, com a cauda em chamas. Há até um vídeo gravado de dentro do avião por sobreviventes: