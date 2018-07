Avião que levava ministro da Agricultura do Paraguai sofre acidente

Um avião que levava o ministro da Agricultura do Paraguai, Luis Gneiting, caiu pouco depois de decolar na noite de quarta-feira (26), e é improvável que haja sobreviventes, segundo autoridades do serviço de aviação do país.

Uma equipe de busca e resgate encontrou o pequeno bimotor na manhã desta quinta-feira (26) a seis quilômetros do aeroporto da cidade de Ayolas, de onde o avião decolara para Assunção, disse o chefe do Diretório de Aviação Civil Nacional do Paraguai, Luis Aguirre.

Aguirre disse ser improvável que algum dos quatro passageiros tenha sobrevivido à queda, mas afirmou ainda não ter confirmação, uma vez que a equipe de resgate não chegou ao avião.

Rubén Aguilar, administrador do aeroporto internacional de Assunção, afirmou que o corpo de um dos ocupantes do pequeno avião já foi encontrado.

“Os restos do avião foram encontrados em um pântano. A ponta da cauda, é visível e o resto do avião está debaixo d’água”, disse Aguirre. “Baseado no que podemos ver, e isso não é oficial, não há sobreviventes”.

O pequeno avião ainda pegou fogo ao cair. O processo de recolhimento dos destroços para realizar uma investigação sobre as causas do acidente pode levar horas.

Aguirre acrescentou que o avião só esteve no ar por dois ou três minutos e que não alcançou alta altitude antes de cair.

Além de Gneiting, viajavam no pequeno avião o vice-ministro de Pecuária, Vicente Ramírez; o ex-vice-ministro de Agricultura e Pecuária, Gerardo López, que também era o piloto, e o funcionário do ministério e copiloto Luis Charotti.

Gneiting, que assumiu o cargo há dois meses, é ex-governador de Itapúa, uma das principais regiões produtoras de soja do Paraguai.

(Com Reuters e EFE)