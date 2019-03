Avião que caiu provavelmente levava participantes de evento da ONU

Autoridades etíopes informaram que provavelmente há autoridades que estariam se deslocando para a Assembleia Ambiental das Nações Unidas, em Nairóbi, capital do Quênia, entre as vítimas do acidente aéreo fatal que ocorreu na manhã deste domingo.

O evento terá início na segunda-feira (11) e deve contar com a presença de mais de 4700 líderes mundiais, incluindo brasileiros. Nele serão discutidas medidas sustentáveis a serem adotadas pelas nações-membros da ONU.

Reportagem de VEJA desta semana destacou, com exclusividade, dois estudos que devem impulsionar a reunião. Ao que tudo indica, será assunto de destaque, por exemplo, o combate ao lixo plástico em oceanos.

O ACIDENTE

Um avião da Ethiopian Airlines, modelo Boeing 737, que se deslocava da capital etíope Adis Abeba a Nairóbi, caiu logo após a decolagem. Segundo a companhia aérea, não há sobreviventes no acidente entre os 149 passageiros e oito membros de tripulação que estavam a bordo.

Um porta-voz da Ethiopian Airlines afirmou inicialmente que as vítimas teriam 33 nacionalidades. No entanto, a companhia aérea atualizou há pouco uma lista de nacionalidade, totalizando já 35.

Segundo a Ethiopian Airlines, há 32 quenianos, 18 canadenses, 17 etíopes, oito chineses, oito norte-americanos, oito italianos, sete franceses, sete ingleses, seis egípcios, cinco holandeses, cindo alemães, quatro indianos, quatro eslovacos, três russos, três austríacos, três suecos, dois espanhóis, dois israelenses, dois marroquinos, dois poloneses, um belga, um irlandês, um norueguês, um árabe, um sudanês, um indonésio, um moçambicano, um nigeriano, um djibutiense, um ruandês, um somali, um sérvio, um togolês, um ugandense, um nepalês e um iemenita, entre as vítimas do acidente. O primeiro-ministro do Israel, Benjamin Netanyahu, confirmou ainda que dois cidadãos israelenses também estavam entre os passageiros.

Não foram divulgadas as causas deste acidente. O CEO da companhia disse que o piloto enviou pedido de socorro e foi dada permissão para retornar. O operador de tráfego aéreo do país afirmou que a aeronave apresentou velocidade vertical instável após a decolagem e que a visibilidade parecia estar clara.

A Ethiopian Airlines confirmou que a aeronave caiu seis minutos depois de decolar do aeroporto internacional de Adis Abeba às 8h44 (horário local, 2h44 em Brasília), na altura da cidade de Bishoftu. A empresa disse que o avião era novo e que foi incorporado as suas operações em novembro do ano passado.

(com Associated Press)