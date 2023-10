Avião presidencial para resgatar brasileiros em Gaza chega a Roma

Atualizado em 13 out 2023, 09h34 - Publicado em 13 out 2023, 09h28

A aeronave da Presidência destacada para resgatar brasileiros que estão na Faixa de Gaza em meio ao conflito entre Israel e o grupo terrorista palestino Hamas aterrissou em Roma, na Itália, nesta terça-feira, 13. O avião aguarda autorização para se deslocar para o Egito, onde ainda correm trâmites diplomáticos para que os brasileiros possam cruzar a fronteira do país com Gaza por via terrestre.

O avião, um VC-2 (Embraer 190), com 40 lugares, irá até a capital egípcia, o Cairo. Enquanto isso, na fronteira do Egito com com a Faixa de Gaza, está sendo preparada a logística para que cerca de 20 brasileiros possam cruzar a passagem de Rafah por via terrestre para, na sequência, serem levados de ônibus à capital e embarcados no voo de volta ao Brasil.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou nesta quinta-feira 12 com o presidente de Israel, Isaac Herzog. Na ocasião, agradeceu a ajuda do país nas diversas operações de repatriação de brasileiros em Israel e reforçou o apelo pela criação de um corredor humanitário para que as pessoas que queiram sair de Gaza pelo Egito tenham segurança.

“Solicitei ao presidente todas as iniciativas possíveis para que não falte água, luz e remédios em hospitais. Não é possível que os inocentes sejam vítimas da insanidade daqueles que querem a guerra. Transmiti meu apelo por um corredor humanitário para que as pessoas que queiram sair da Faixa de Gaza pelo Egito tenham segurança. E que o Brasil está à disposição para tentar encontrar um caminho para a paz”, escreveu o presidente em seu perfil na rede social X, antigo Twitter.

Em paralelo, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou com seu homólogo egípcio, Sameh Shoukry, para alinhar os trâmites necessários para essa passagem dos brasileiros por Rafah.

“Conto com o apoio egípcio para isso e creio que será a saída para evacuar os brasileiros que se encontram nessa região conflagrada e correndo risco”, afirmou Vieira.

O assessor especial do presidente Lula, Celso Amorim, também falou por telefone com Faiza Aboul Naga, assessora direta para assuntos de segurança do presidente do Egito, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi.

O Governo Federal atua ainda numa articulação entre as embaixadas do Brasil em Tel Aviv e no Cairo, além do Escritório de Representação em Ramala, para reunir a documentação de todos os brasileiros e dos veículos que seriam usados na operação. A triangulação também tem como objetivo garantir a segurança do deslocamento até a fronteira e informar autoridades egípcias, palestinas e israelenses o dia e o horário em que o ônibus fará esse trajeto.

Também nesta sexta-feira, o Brasil, na presidência rotativa do Conselho de Segurança das Nações Unidas, convocou mais uma reunião do órgão, que Vieira vai presidir, em Nova York. Na pauta, estão a situação humanitária na Faixa de Gaza, ameaças à segurança e à paz mundial e desdobramentos do conflito no Oriente Médio.

Enquanto o governo articula a saída dos brasileiros em Gaza, seguem em curso outras escalas da operação para trazer de volta os brasileiros em Israel, com auxílio da Força Aérea Brasileira (FAB). Na manhã desta sexta, uma aeronave KC-30, com 210 lugares, decolou de Roma para Tel Aviv para mais uma leva de repatriações.

Ao todo, 494 brasileiros já foram trazidos de volta desde o início da operação. Os primeiros 211 desembarcaram num voo da FAB que aterrissou na quarta-feira, na Base Aérea de Brasília. Outros 214 chegaram na quinta ao Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

