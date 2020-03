Avião pega fogo nas Filipinas e deixa oito mortos

Um avião usado para combater o surto de coronavírus nas Filipinas pegou fogo e explodiu na capital, Manila, durante a decolagem no domingo 29. O acidente matou todas as oito pessoas a bordo, incluindo um piloto e dois tripulantes, um médico, uma enfermeira, um socorrista de voo e dois passageiros – um americano e um canadense.

A aeronave era utilizada como ambulância aérea pelo Departamento de Saúde do país asiático. Segundo o Aeroporto Internacional de Manila, a equipe estava em uma missão médica com destino a Tóquio, no Japão. Não foi divulgado se os dois passageiros estavam sendo transportados para tratamento da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

O mesmo modelo de avião é utilizado pelo Instituto de Pesquisa em Medicina Tropical, a agência filipina na linha de frente do combate à doença, para transportar equipamentos médicos para profissionais da saúde nas províncias do arquipélago. De acordo com o jornal americano The New York Times, a aeronave era da empresa de fretamento Lionair, que já tem um histórico de acidentes.

Em setembro passado, um avião da companhia caiu em Laguna, ao sul de Manila, matando as nove pessoas a bordo. O vice-diretor geral da Autoridade de Aviação Civil das Filipinas, Donaldo Mendoza, disse à época que a frota da empresa seria aterrada após o acidente.