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Mundo

Avião médico com 6 pessoas a bordo desaparece nos Estados Unidos

Aeronave partiu de Bermudas em direção a Boston

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 16h15
Jato executivo branco com detalhes azuis e cinzas, voando sobre um oceano azul escuro, visto de cima e ligeiramente de lado
Avião desaparecido: modelo tem capacidade para 7 pessoas (Air Charter Service/Reprodução)
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Um avião de atendimento médico com seis pessoas a bordo, que partiu de Bermudas com destino a Boston, desapareceu neste sábado, 3, próximo à costa leste dos Estados Unidos, informaram a Guarda Costeira e a empresa responsável pela aeronave.

A Guarda Costeira disse no X que navios e aeronaves estão procurando o avião Gulfstream G100 ao longo da costa de Nantucket, em Massachusetts.A aeronave, operada pela Latitude Air Ambulance, sediada no Canadá, desapareceu por volta de 1h30 da madrugada (2h30 de Brasília), disse à AFP o porta-voz da empresa, Clarence Togeretz. “Ela transportava dois pilotos, dois membros da equipe médica, um paciente e um familiar”, declarou Togeretz, acrescentando que não tinha mais informações sobre as operações de resgate.

A empresa conta com uma frota de 10 aviões que prestam serviços de repatriação e evacuação médica, levando as pessoas de volta para casa a partir de qualquer lugar do mundo, segundo seu site.

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(Com AFP)

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