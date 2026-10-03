Avião médico com 6 pessoas a bordo desaparece nos Estados Unidos
Aeronave partiu de Bermudas em direção a Boston
Um avião de atendimento médico com seis pessoas a bordo, que partiu de Bermudas com destino a Boston, desapareceu neste sábado, 3, próximo à costa leste dos Estados Unidos, informaram a Guarda Costeira e a empresa responsável pela aeronave.
A empresa conta com uma frota de 10 aviões que prestam serviços de repatriação e evacuação médica, levando as pessoas de volta para casa a partir de qualquer lugar do mundo, segundo seu site.
(Com AFP)