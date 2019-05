Avião Embraer 190 pousa em Mianmar sem as rodas dianteiras

Um avião Embraer 190, da companhia Myanmar National Airlines, realizou neste domingo, 12, uma aterrissagem de emergência no aeroporto de Mandalay, em Mianmar, após uma falha no trem de pouso dianteiro. O piloto pousou com o nariz da aeronave. “Uma proeza elogiada por especialistas”, anunciou a Aviação Civil mianmarense.

Apesar do incidente, nenhum dos 82 passageiros e dos sete membros da tripulação ficou ferido.

O modelo, fabricado pelo Brasil, apresentou a falha por volta das 9h local (23h30 no horário de Brasília). O piloto tentou várias vezes ativar o trem de pouso dianteiro, primeiro usando o computador de voo e depois manualmente. Sem sucesso, decidiu pousar sem as rodas dianteiras, disse Ye Htut Aung, vice-diretor da Aviação Civil.

“Eles tiveram que pousar com as rodas traseiras, o piloto foi capaz de fazê-lo com talento e não houve vítimas”, acrescentou ao classificar o ocorrido como “falha técnica”.

Em um vídeo publicado na redes sociais, é possível ver a aeronave se aproximar da pista para o pouso e tocar terra com as rodas traseiras e inclinar para frente, deslizando com o nariz pela pista até parar completamente.

Antes de iniciar o aterrissagem, o piloto sobrevoou a região para reduzir ao mínimo a quantidade de combustível por motivos de segurança.

Na quarta-feira, mais de dez pessoas ficaram feridas no aeroporto internacional de Yangun quando um avião de companhia Biman saiu da pista durante a aterrissagem.

(Com EFE e AFP)