Avião do papa Leão tem problema técnico e rei da Espanha oferece ‘carona’

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O retorno do Papa Leão XIV a Roma foi atrasado devido a uma falha técnica na aeronave em Tenerife, nas Ilhas Canárias. O pontífice, que voltava de viagem à Espanha, embarcou, mas teve de desembarcar. A solução veio do rei espanhol Felipe VI, que disponibilizou uma nova aeronave para o transporte.

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O retorno do papa Leão XIV a Roma, após uma semana de viagem à Espanha, sofreu atraso nesta sexta-feira, 12, devido a uma falha técnica na aeronave que faria o trajeto a partir de Tenerife, nas Ilhas Canárias.

Segundo relatos de jornalistas presentes no Aeroporto Internacional de Los Rodeos, o pontífice já havia embarcado quando o comandante informou aos passageiros sobre um problema técnico. A causa da falha ainda não foi divulgada.

Após o anúncio, o Vaticano informou que o papa viajará para Roma em uma aeronave disponibilizada pelo rei Felipe VI, da Espaha. O voo está programado para partir de Tenerife às 18h, no horário local, e chegar a Roma por volta das 23h, segundo um comunicado oficial.

O incidente ocorreu no último dia de uma viagem de sete dias do papa à Espanha, que teve início no sábado 6. Antes de chegar às Ilhas Canárias, Leão XIV fez um discurso no Parlamento espanhol, em Madri, reuniu-se com vítimas de abusos sexuais cometidos por parte do clero e celebrou uma missa na Basílica da Sagrada Família, em Barcelona.

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Mais cedo nesta sexta, o pontífice fez uma veemente defesa dos imigrantes durante um discurso em um centro de acolhimento na ilha de Tenerife. Ele declarou que “a dignidade humana não tem passaporte” e cutucou governos que, sob a pressão da extrema direita, vêm endurecendo a política de entrada de estrangeiros.

“Somos todos, de algum modo, imigrantes”, afirmou. “Todos somos peregrinos a caminho da pátria celestial. Ajudemo-nos a fazer desta travessia um lugar mais humano para todos”, completou ele em sua intervenção no centro de acolhimento Las Raíces, diante de centenas de imigrantes e voluntários.