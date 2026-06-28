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Avião de escola de paraquedismo cai na França e mata 11

Vítimas são o piloto, experiente, cinco instrutores e cinco alunos, diz prefeitura local

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jun 2026, 10h41
Dois homens, um de colete laranja e outro de uniforme escuro, inspecionam os destroços de um avião branco com a inscrição D-FIPS em um terreno gramado, com casas ao fundo e fita de isolamento vermelha e branca no chão
 (Redes sociais/Reprodução)
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Uma aeronave que pertencia a uma escola de paraquedismo e que se preparava para fazer seu voo de batismo caiu neste domingo, 28, na região do Tombaine, na França, matando todos os 11 passageiros a bordo. A informação é de agências internacionais e da prefeitura local. Além do piloto, cinco alunos e cinco instrutores, que se preparavam para um salto de para-quedas, estão entre as vítimas fatais.

A queda ocorreu por volta das 6 horas da manhã horário de Brasília, 11 horas no horário francês, declarou o prefeito regional Yves Séguy, que esteve na região. A despeito de o acidente ter ocorrido próximo a uma área urbanizada, por ora não há informações de vítimas em terra.

As primeiras suspeitas são de que a aeronave possa ter apresentado uma pane antes de despencar praticamente na vertical. Autoridades locais orientação a população a não se aproximar da região do acidente para não interferir na atuação das equipes de resgate. O prefeito de Tomblaine Hervé Feron afirmou que “toda a população de Tomblaine está sensibilizada” com a tragédia.

Nas redes sociais, a prefeitura de Meurthe-et-Moselle informou que “está em curso uma ocorrência no município de Tomblaine envolvendo uma aeronave civil que decolou do aeródromo de Nancy-Essey” e que todos os serviços operacionais da região foram acionados para o local do acidente.

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