Avião de escola de paraquedismo cai na França e mata 11

Uma aeronave que pertencia a uma escola de paraquedismo e que se preparava para fazer seu voo de batismo caiu neste domingo, 28, na região do Tombaine, na França, matando todos os 11 passageiros a bordo. A informação é de agências internacionais e da prefeitura local. Além do piloto, cinco alunos e cinco instrutores, que se preparavam para um salto de para-quedas, estão entre as vítimas fatais.

A queda ocorreu por volta das 6 horas da manhã horário de Brasília, 11 horas no horário francês, declarou o prefeito regional Yves Séguy, que esteve na região. A despeito de o acidente ter ocorrido próximo a uma área urbanizada, por ora não há informações de vítimas em terra.

As primeiras suspeitas são de que a aeronave possa ter apresentado uma pane antes de despencar praticamente na vertical. Autoridades locais orientação a população a não se aproximar da região do acidente para não interferir na atuação das equipes de resgate. O prefeito de Tomblaine Hervé Feron afirmou que “toda a população de Tomblaine está sensibilizada” com a tragédia.

Nas redes sociais, a prefeitura de Meurthe-et-Moselle informou que “está em curso uma ocorrência no município de Tomblaine envolvendo uma aeronave civil que decolou do aeródromo de Nancy-Essey” e que todos os serviços operacionais da região foram acionados para o local do acidente.