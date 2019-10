Avião da Segunda Guerra cai em aeroporto dos EUA

Um avião da época da Segunda Guerra Mundial caiu logo após decolar no Aeroporto Internacional Bradley, em Connecticut, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, 2. O Boeing B-17 levava 10 passageiros à bordo, além de dois pilotos e um assistente.

As autoridades locais confirmaram que o acidente deixou mortos, mas não divulgaram o número exato de vítimas. De acordo com o Hartford Courant, um jornal local, há ao menos cinco mortos e nove feridos. Entre os feridos está uma pessoa que estava no aeroporto no momento da queda e também foi atingida.

O avião decolou hoje às 9h45 do horário local (10h45 em Brasília) e cinco minutos depois o piloto reportou que havia algum problema com o motor. Segundo a Administração Federal de Aviação (FAA), parecia não conseguir ganhar altitude. Apesar de tentar retornar ao aeroporto, o avião caiu às 9h54, pegando fogo rapidamente por causa do combustível e envolvendo os escombros em uma fumaça negra.

O acidente aconteceu durante uma exibição de aeronaves. O registro do avião era civil e quem estava pilotando não era militar.

Ao menos seis vítimas já foram levadas ao hospital mais próximo, o Hospital de Hartford, a 27 km de distância do acidente. Por enquanto, o Aeroporto Bradley foi fechado e parou de receber todos os voos.

Nesta quarta, o local recebia a Fundação Collins, dona do avião, que está em turnê com a performance “Wings of Freedom” e faria apresentações de segunda a quinta-feira. Espectadores podiam adquirir ingressos para diversas experiências à bordo da nave, incluindo voos.

De acordo com o site da fundação, a Collins é uma organização sem fins lucrativos que há 40 anos organiza eventos para promover e preservar a história dos Estados Unidos.