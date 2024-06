Avião com vice-presidente do Malauí e outras nove pessoas desaparece

O gabinete presidencial do Malauí informou que o avião que transportava o vice-presidente do país, Saulos Chilima, e outras nove pessoas desapareceu nesta segunda-feira, 10. A aeronave, que saiu do radar das autoridades depois de deixar a capital, Lilongwe, às 9h17 (14h17), deveria chegar ao aeroporto de Mzuzu às 10h02 (15h02 em Brasília)

O presidente do Malauí, Lazarus Chakwera, cancelou toda sua agenda e ordenou que uma operação de busca e resgate fosse feita. O chefe de Estado tinha uma viagem marcada para as Bahamas nesta segunda à noite.

“O público será atualizado sobre quaisquer desenvolvimentos na situação à medida que os fatos forem apurados”, disse o gabinete do presidente.

Até o momento, a razão pelo o desaparecimento do avião ainda é desconhecida. Chilima estava a caminho do enterro do antigo ministro da Justiça, Ralph Kasambara, que morreu há três dias. Antes de se tornar vice em 2014, ele ocupou cargos importantes de liderança em multinacionais como Unilever e Coca-cola.