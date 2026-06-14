Avião com paraquedistas cai nos Estados Unidos e deixa 12 mortos

Um avião de pequeno porte usado em operações de paraquedismo caiu neste domingo, 14, no estado do Missouri, na região central dos Estados Unidos, provocando a morte das 12 pessoas que estavam a bordo. As informações foram confirmadas pelas autoridades locais e pela Administração Federal de Aviação (FAA).

O acidente aconteceu nas proximidades do Aeroporto Memorial Butler, a cerca de 95 quilômetros ao sul de Kansas City. Segundo autoridades do condado de Bates, a aeronave havia decolado por volta das 11h30 no horário local, transportando 11 paraquedistas e o piloto. Pouco depois, por motivos ainda desconhecidos, o avião retornou e caiu próximo a uma rodovia, levando ao bloqueio da via nos dois sentidos.

Em entrevista coletiva, o xerife Chad Anderson afirmou que, até o momento, não há indícios de ação criminosa ou ligação com terrorismo. A FAA identificou a aeronave como um modelo Pacific Aerospace P750, monomotor fabricado na Nova Zelândia. As causas da tragédia serão investigadas pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB), órgão responsável por apurar acidentes aéreos nos Estados Unidos.