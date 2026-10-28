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Avião com Flávio Bolsonaro e família chega a Miami, nos EUA

Senador deixou o Brasil na terça-feira, violando uma ordem judicial que o impedia de sair do país devido a uma investigação por lavagem de dinheiro

Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 10h42 | Atualizado em 28 out 2026, 11h17
Pessoas desembarcando de um avião particular branco e cinza, descendo a escada. Um homem com mochila e uma mulher com bolsa caminham na pista, enquanto dois homens, um de camisa social e outro de uniforme escuro, os aguardam.
Flávio Bolsonaro chega aos Estados Unidos com a família - 28/10/2026 (GloboNews/Reprodução)
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Avião com Flávio Bolsonaro e família chega a Miami, nos EUA Priorize VEJA no Google

O senador Flávio Bolsonaro desembarcou em Miami, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira, 28, ao lado da esposa e das filhas.

Derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições presidenciais no domingo 25, Flávio deixou o Brasil na terça-feira, violando uma ordem judicial que o impedia de sair do país devido a uma investigação por lavagem de dinheiro envolvendo também o amigo e advogado Willer Tomaz. Após uma montanha de rumores, nesta quarta-feira, 28, começaram a surgir detalhes a respeito da rota de fuga.

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Após o governo argentino negar qualquer registro de entrada do ex-candidato presidencial no país, a Direção Nacional de Migrações comunicou, posteriormente, que ele havia cruzado a fronteira pouco antes da meia-noite de segunda-feira, “com documentação de viagem válida e sem qualquer impedimento legal”.

Flávio, sua esposa, Fernanda, e suas duas filhas embarcaram, na sequência, em “um voo privado operado pela empresa Baires Fly S.A., com destino à cidade de Guayaquil, no Equador”, informou a Direção de Migrações em uma publicação no X (ex-Twitter).

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O site de rastreamento de voos FlightRadar24 indicou que a aeronave da referida empresa, com matrícula LV-JQW, decolou do aeroporto argentino de Puerto Iguazú. De acordo com a agência de notícias AFP, o avião pousou em Guayaquil, onde foi reabastecido, decolando novamente cerca de meia hora depois. De lá, seguiram para Miami.

Na terça-feira, o governo Donald Trump prometeu conceder vistos a Flávio e sua família. Embora não tenha endossado o senador publicamente nas eleições presidenciais brasileiras, o presidente americano é conhecido apoioador do clã Bolsonaro. Na segunda-feira, ele sugeriu que as eleições no Brasil “pareceram fraudadas”, ecoando, sem provas, as acusações iniciais de Flávio.

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Flávio disse na segunda-feira, 26, que havia sido intimado pela Polícia Federal a entregar seus passaportes após decisão do ministro Alexandre de Moraes. O senador tinha até as 11 horas de terça para entregar os documentos, o que não ocorreu. Diante disso, os passaportes comum e diplomático foram cancelados.

Confira imagens da chegada de Flávio aos EUA:

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Pessoas descendo a escada de um avião particular branco e azul. Um homem de camiseta preta desce primeiro, seguido por uma mulher de blusa branca e óculos escuros, e outra mulher de moletom cinza.
Flávio Bolsonaro desembarca com a família em Miami, nos Estados Unidos – 28/10/2026 (Ricardo Arduengo/AFP)
Homem de polo azul e mulher de moletom cinza descem a escada de um avião particular branco e azul. Outras pessoas são visíveis no interior da aeronave.
Flávio Bolsonaro desembarca com a família em Miami, nos Estados Unidos – 28/10/2026 (Ricardo Arduengo/AFP)
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Homem de meia-idade, cabelo escuro e grisalho, vestindo camisa polo azul-marinho e mochila preta, descendo escada de avião. Sua expressão é séria, olhando para baixo. Uma mão feminina segura o corrimão azul ao lado. Na fuselagem branca, avisos em inglês e espanhol: NO HAND GRIP e HOT DO NOT TOUCH.
Flávio Bolsonaro desembarca com a família em Miami, nos Estados Unidos – 28/10/2026 (Ricardo Arduengo/AFP)
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Flávio Bolsonaro
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