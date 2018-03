Avião com 71 pessoas cai no Nepal; 17 são resgatadas

Um avião de Bangladesh com 67 passageiros e quatro tripulantes caiu nesta segunda-feira enquanto aterrissava em aeroporto na capital do Nepal, Kathmandu, informou uma autoridade do aeroporto, acrescentando que 17 pessoas haviam sido resgatadas.

Ainda não se sabe o estado das outras pessoas que estavam a bordo do avião que saiu da capital de Bangladesh, Daca, operado pela companhia US-Bangla Airlines.

“Estamos tentando controlar o fogo. Detalhes são aguardados”, disse o porta-voz do aeroporto, Birendra Prasad Shrestha, acrescentando que o aeroporto havia sido fechado e todos os outros voos, redirecionados.