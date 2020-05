Avião com 107 pessoas a bordo cai no Paquistão

Um avião com 107 pessoas a bordo caiu nesta sexta-feira, 22, próximo a Karachi, no Paquistão. A aeronave pertence à companhia aérea Pakistan International Airlines e teve problemas técnicos pouco antes do pouso.

O avião caiu perto de Model Colony, um bairro residencial de Karachi, danificando algumas casas. Nuvens de fumaça podem ser vistas sobre a região.

Reports of Plane Crash in Karachi pic.twitter.com/EjWaWrfZiQ — Qaseem Saeed (@QaseemSaeed) May 22, 2020

O voo partiu da cidade de Lahore e transportava 99 passageiros e 8 tripulantes, segundo informações iniciais divulgadas por Abdul Sattar, porta-voz da autoridade paquistanesa de aviação. A aeronave iria pousar no aeroporto Internacional de Jinnah, em Karachi, um dos mais movimentados do país.

O acidente ocorre apenas alguns dias após o país retomar os voos comerciais, depois de semanas de um bloqueio imposto para conter a pandemia do novo coronavírus.