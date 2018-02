Avião cai no Irã com 66 a bordo; não há registro de sobreviventes

Um avião caiu neste domingo no Irã com 66 pessoas a bordo, matando todos seus ocupantes. O voo da companhia Aseman Airlines estava em rota de Teerã para Yasuj, uma pequena cidade ao sul do Irã, quando desapareceu do radar por volta das 8h50.

Segundo um porta-voz da empresa à TV estatal, todos a bordo teriam morrido. O ATR-72 levava 60 passageiros e 6 tripulantes, segundo as informações da empresa.

O acidente eleva o número de registros de problemas com segurança envolvendo as companhias aéreas iranianas, que têm lutado para adquirir peças e comprar novos aviões, em meio às sanções há muito impostas ao país.