Avião cai durante decolagem no Nepal e mata 18; apenas piloto sobrevive

Um avião entrou em combustão e caiu durante a decolagem em Katmandu, capital do Nepal, nesta quarta-feira, 24, deixando 18 mortos. O piloto, único sobrevivente do acidente, foi resgatado dos destroços e levado a um hospital da região. O voo Saurya Airlines tinha como destino centro turístico do Himalaia de Pokhara e transportava 17 funcionários da empresa e dois membros da tripulação.

Segundo porta-voz da polícia, Dan Bahadur Karki, o piloto está com ferimentos nos olhos e na testa, sem perigo de vida. Entre as vítimas, 17 eram nepaleses e um era iemenita, que trabalhava como engenheiro. A aeronave decolou às 11h15 no horário local (2h30 em Brasília) no Aeroporto Internacional de Tribhuvan, e despencou após poucos minutos no ar, informou o centro de coordenação de busca e salvamento da Autoridade de Aviação Civil do Nepal em comunicado.

A video captured moments before the plane crash at Kathmandu, Nepal today. The sight is both haunting and heartbreaking, a stark reminder of the fragility of life. Thoughts and prayers with the families and friends of those affected. pic.twitter.com/ouO8uvwrd6 — Prerna Bhardwaj (@prernabhardwaj_) July 24, 2024

Assim que colidiu com o solo, o avião explodiu e foi envolvido por fumaça. Caminhões de bombeiros e ambulâncias foram enviados ao local. As causas do acidente ainda não foram formalmente identificadas. Mas o chefe do aeroporto, Jagannath Niraula, disse à emissora BBC Nepal que o voo seguiu a direção errada. “Assim que decolou, ele virou à direita, (quando) deveria ter virado à esquerda”, afirmou com base em uma avaliação inicial conduzida pelo aeroporto.

“O avião estava programado para passar por manutenção por um mês, começando na quinta-feira… Não está claro por que ele caiu”, rebateu o chefe de marketing da Saurya Airlines, Mukesh Khanal, em depoimento à agência de notícias Reuters.

Não é a primeira vez que o país se vê diante a uma tragédia no setor de aviação. Em janeiro do ano passado, 72 pessoas morreram em um acidente da companhia Yeti Airlines, provocado por um erro dos pilotos, que cortaram a energia por engano. Em 1992, o Nepal registrou o incidente aéreo mais mortal de sua história, após um avião da Pakistan International Airlines cair nos arredores do Aeroporto de Katmandu. Na ocasião, 167 foram mortas.