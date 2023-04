Avalanche nos Alpes franceses deixa ao menos quatro mortos

Uma avalanche que atingiu os Alpes franceses no domingo 9 deixou pelo menos quatro pessoas mortas e várias outras feridas, segundo o governo da França.

Equipes de emergência foram mobilizadas após o incidente na geleira Armancette, perto de Mont Blanc, no sudeste do país, tuitou o ministro do Interior, Gerald Darmanin, no domingo. O trabalho de resgate ainda está em andamento nesta segunda-feira, 10.

Nuvens de neve rolaram pela encosta da montanha, mostraram vídeos compartilhados nas redes sociais por uma estação de esqui próxima, Contamines-Montjoie.

At least 4 people are dead after an avalanche occurred on the Armancette glacier in the French Alps on Sunday.

Authorities say the avalanche was more than 500 meters wide and descended over 1,500 meters of drop. pic.twitter.com/nnwLbmIVAO

