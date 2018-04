Avalanche mata 3 montanhistas nos Alpes suíços

Uma avalanche registrada no fim da tarde de sábado no cantão de Valais, nos Alpes suíços, resultou na morte de três montanhistas e deixou outros dois feridos, todos eles espanhóis, segundo fontes do Ministério das Relações Exteriores da Espanha. A polícia local não confirmou a nacionalidade das vítimas até o momento.

“Partimos do princípio de que as cinco pessoas que foram arrastadas pela avalanche eram espanholas, duas das quais ficaram feridos. Assim nos indicam as primeiras investigações. Em relação às três pessoas falecidas, estamos na fase de identificação formal das vítimas”, declarou o porta-voz da polícia cantonal, Mathias Volken.

A polícia abriu uma investigação sobre o ocorrido e previu recolher os depoimentos dos dois sobreviventes, quando seu estado de saúde permitir. Além disso, o porta-voz confirmou que os corpos dos três montanhistas mortos “foram recuperados da neve”.

A polícia de Valais está em contato com as autoridades consulares espanholas na Suíça para realizar os trâmites pertinentes de repatriação. O grupo se encontrava entre o setor de Fiesch e a estação de esqui de Fiescheralp (Valais), realizando uma travessia quando ocorreu a avalanche.

A operação de resgate começou pouco depois, graças a uma pessoa de outro grupo que não foi atingido pela avalanche e alertou os serviços de socorro por telefone. A busca teve de ser interrompida durante a noite devido às condições ruins do tempo, mas foram retomadas na manhã deste domingo.

De acordo com os primeiros indícios, tanto os mortos como os feridos, que estão hospitalizados, faziam parte de um grupo que realizava uma travessia em um setor fora de pista.