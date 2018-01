Avalanche isola hotel nos Alpes e hóspedes são resgatados

Turistas hospedados em um hotel nos Alpes, no norte da Itália, ficaram totalmente isolados após uma avalanche e tiveram de ser resgatados por helicópteros nesta terça-feira. No total, cerca de 100 pessoas, entre hóspedes e funcionários, foram resgatadas.

O hotel Langtauferer, localizado perto da fronteira austríaca, não foi atingido diretamente pela avalanche, mas foi totalmente isolado pela alta camada de neve que se formou após o fenômeno.

O estabelecimento também está em uma área de grande risco para novas avalanches, segundo a Agência de Proteção Civil de Bolzano, cidade a 100 quilômetros do hotel. Por isso, as autoridades consideraram prudente retirar todas as pessoas do local.

“A eletricidade foi restaurada e os hóspedes não queriam ir, então o prefeito ordenou a evacuação”, afirmou Katia Squeo, da Agência de Proteção Civil, à Associated Press. “O risco de avalanche ainda está presente”.

A retirada dos hóspedes aconteceu em um momento de boas condições climáticas. Cada helicóptero transportou sete pessoas por vez e as levou para o ginásio de uma escola na cidade de San Valentino, onde foram abrigadas.

As fortes nevascas provocaram caos na zona dos Alpes e interromperam o trânsito porque muitas vias ficaram submergidas na neve.