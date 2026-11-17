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A polícia turca realizou uma operação na sede da Sozcu TV, emissora de oposição, prendendo executivos e nomeando um administrador. É a segunda ação em um mês, silenciando a última voz crítica. Organizações de direitos denunciam o uso do Judiciário para calar a imprensa, aumentando o controle do governo Erdogan.

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A polícia turca fez uma operação de busca nesta terça-feira, 17, na sede da TV de oposição Sozcu, em Istambul, prendendo vários executivos e nomeando um administrador próprio. Com a segunda operação do tipo contra veículos de imprensa em um mês, o governo do presidente Recep Tayyip Erdogan tomou o controle da última emissora do país alinhada aos opositores.

“A polícia está efetuando uma operação de busca no prédio da Sozcu por ordem judicial. A polícia isolou o edifício”, informou o grupo no X em uma mensagem publicada pouco antes das 5h locais. “Um administrador judicial foi nomeado para a Sozcu. Aconteceram detenções”, acrescenta a nota.

O canal também informou que a polícia revistou a sede da Sozcu TV e os escritórios das atividades online do grupo de mídia e nomeou um administrador para ambos, mas não para o jornal.

Entre as pessoas detidas estão Funda Tuncer Sıdalı, presidente do conselho de administração, e o ex-diretor-geral Asım Akgül, informou a imprensa turca.

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Ersan Barkın, advogado da emissora, disse à agência de notícias AFP que o tribunal superior da Turquia já havia arquivado o processo contra o proprietário da TV, Burak Akbay, por “não encontrar provas de vínculos com a FETO”, referindo-se ao Movimento Hizmet, classificado pelo governo Erdogan como organização terrorista após acusá-lo de uma tentativa de golpe de Estado em 2016. Em comunicado oficial, promotores afirmaram que documentos financeiros indicavam que Akbay ocupava uma posição de liderança no grupo.

“Isso não tem justificativa legal”, acrescentou o jurista, o que levanta “sérias questões sobre a liberdade de imprensa”.

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Acusações de silenciamento

Organizações de defesa de direitos e personalidades de todo o espectro político denunciaram uma nova tentativa de silenciar qualquer voz considerada crítica ao governo. A Associação de Jornalistas Progressistas da Turquia (CGD) condenou o último acontecimento relacionado à Sozcu, afirmando que “a cultura de obediência imposta aos jornalistas é uma tentativa de decidir o que a população vai ouvir, saber e discutir”.

O veterano defensor da liberdade de imprensa Erol Önderoğlu declarou que alguns dos “mais importantes veículos de comunicação da oposição, incluindo Tele1, Halk TV e Sozcu, foram tomados e silenciados um após o outro”.

“O uso do Judiciário como arma dessa maneira está deixando centenas de profissionais da imprensa sem emprego e fazendo com que o cenário da mídia turca seja cada vez mais dominado por uma única voz”, declarou ele à AFP.

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A operação aconteceu um mês após uma batida policial contra o canal de notícias de oposição mais assistido do país, a Halk TV, no qual as autoridades interromperam as transmissões e nomearam um administrador. À medida que o governo Erdogan aumenta a pressão sobre seus adversários, jornalistas e veículos de imprensa de oposição enfrentam cada vez mais processos judiciais por supostos crimes que vão de difamação e injúria até corrupção e disseminação de notícias falsas.

A Sozcu TV já foi punida outras vezes pelo órgão regulador de rádio da Turquia, o RTUK. Anteriormente, o canal sofreu uma suspensão de dez dias no ano passado por sua cobertura da prisão do prefeito de Istambul, Ekrem İmamoğlu, principal adversário político de Erdogan.