Autoridades de Gaza dizem ter identificado 75 corpos após ataque a escola

Giro VEJA – segunda, 12 de agosto

IML começa identificação das vítimas de acidente aéreo em SP

O Instituto Médico Legal identificou 17 das 62 vítimas da queda de um avião em Vinhedo, no interior de São Paulo, até o início da tarde desta segunda-feira, 12. Na última sexta-feira, o voo da linha aérea Voepass que saiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo, caiu em Vinhedo, caiu matando 62 pessoas. O acidente aéreo e a morte do ex-ministro Delfim Netto são destaques do Giro VEJA.