Autoridades confirmam 74 mortos e 55 desaparecidos por tufão nas Filipinas

zoom_out_map 1 /12 Crianças coletam materiais recicláveis trazidos pelas fortes ondas causadas pela passagem do supertufão Mangkhut em Manila nas Filipinas - 15/09/2018 (Noel Celis/AFP)

zoom_out_map 2 /12 Moradores caminham entre os destroços do porto de pesca de Shang Wu, no condado de Taitung, leste de Taiwan - 15/09/2018 (CNA Photo/AFP)

zoom_out_map 3 /12 Homem observa enormes ondas na costa do condado de Taitung, leste de Taiwan, enquanto o supertufão Mangkhut se aproxima do mar do sul de Taiwan - 14/09/2018 (CNA Photo/AFP)

zoom_out_map 4 /12 Mulher tem seu guarda-chuva destruído durante as fortes tempestades causadas pelo supertufão Mangkhut em Manila nas Filipinas - 15/09/2018 (Noel Celis/AFP)

zoom_out_map 5 /12 Troba d'água se forma no oceano no condado de Taitung, leste de Taiwan, enquanto o supertufão Mangkhut se aproxima do sul de Taiwan - 15/09/2018 (CNA Photo/AFP)

zoom_out_map 6 /12 Equipes de resgate limpam uma estrada coberta de árvores e postes elétricos derrubados pelos fortes ventos do supertufão Mangkhut na província de Cagayan, ao norte de Manila nas Filipinas - 15/09/2018 (Ted Alibe/AFP)

zoom_out_map 7 /12 Morador caminha em uma rua coberta de árvores e destroços após a passagem do tufão Mangkhut na cidade de Tuguegarao, província de Cagayan, no nordeste das Filipinas - 15/09/2018 (Aaron Favila/AP)

zoom_out_map 8 /12 Escombros ocupam o trecho de uma estrada no município de Taitung, leste de Taiwan, enquanto o tufão Mangkhut se aproxima do sul do país - 15/09/2018 (CNA Photo/AFP)

zoom_out_map 9 /12 Trabalhadores removem galhos de uma árvore derrubado pelos ventos do supertufão Mangkhut que atingiu a cidade de Tuguegarao, província de Cagayan, ao norte de Manila nas Filipinas - 15/09/2018 (Ted Alibe/AFP)

zoom_out_map 10 /12 Veículo atravessa uma rua inundada em Manila, enquanto o tufão Mangkhut continua a atingir o nordeste das Filipinas - 15/09/2018 (Bullit Marquez/AP)

zoom_out_map 11 /12 Morador anda de moto em uma área alagada pelas chuvas provocadas pela passagem do tufão Mangkhut na cidade de Tuguegarao, província de Cagayan, nordeste das Filipinas - 14/09/2018 (Aaron Favila/AP)

zoom_out_map 12/12 Imagem feita por satélite mostra o tufão Mangkhut avançando em direção às Filipinas - 13/09/2018 (Noaa/Rammb - Agustin Paullier/AFP) Imagem feita por satélite mostra o tufão Mangkhut avançando em direção às Filipinas - 13/09/2018

As autoridades das Filipinas confirmaram nesta terça-feira (18) que o número de mortos deixados pelo tufão Mangkhut subiu para 74, enquanto que as equipes de resgate continuam os trabalhos de busca por dezenas de pessoas soterradas em uma mina abandonada devido aos deslizamentos de terra.

Há também 55 desaparecidos e 74 feridos devido ao maior tufão da temporada que no último sábado arrasou o norte da ilha de Luzon, segundo os últimos dados oficiais da Polícia Nacional.

Na segunda-feira (17), o jornal americano The New York Times já estimava que mais de 100 pessoas poderiam estar mortas após a passagem da tempestade.

A maioria das vítimas foi registrada na cidade de Itogon, província de Benguet, onde as fortes inundações e deslizamentos de terra sepultaram uma mina de ouro e quatro abrigos onde alguns mineiros e suas famílias viviam ilegalmente.

Com o progresso do trabalho de resgate, 39 mortes foram confirmadas, enquanto o prefeito de Itogon, Vitorio Palangdan, disse aos jornalistas locais que há ainda cerca de 65 pessoas desaparecidas, soterradas a aproximadamente 300 metros de profundidade.

De acordo com o prefeito, as autoridades tentaram retirar essas famílias antes da chegada do tufão, mas elas se recusaram a sair, achando que estavam seguras no local.

Por conta da tragédia, o Departamento de Meio Ambiente anunciou ontem a proibição das atividades de mineração ilegal em pequena escala em toda a região administrativa de Cordillera, onde Itogon está localizada.

O presidente filipino, Rodrigo Duterte, visitou ontem os familiares das vítimas de Itogon e entregou a cada um deles um cheque de 45.000 pesos filipinos (cerca de 34.000 reais), artigos de necessidade básica e ajuda para sepultar seus entes queridos no valor de 25.000 pesos (cerca de 1.900 reais).

Três dias depois da passagem do devastador Mangkhut – que nas Filipinas é chamado de Ompong -, mais de 20.000 pessoas ainda estão fora de suas casas, enquanto aquelas diretamente afetadas pelo tufão somam 590.000.

Depois de destruir o norte do arquipélago das Filipinas, a tempestade atravessou o Mar da China Meridional. Seu epicentro passou a uma centena de quilômetros do sul de Hong Kong, e ainda mais perto de Macau.

No domingo à tarde tocou o solo no sul da China e provocou duas mortes na província de Guangdong.

As autoridades ordenaram a saída de mais de 3 milhões de pessoas do sul da China e determinaram que dezenas de milhares barcos de pesca retornassem aos portos antes da chegada do tufão.

Em Hong Kong, o governo classificou os danos como “graves e importantes”. Mais de 300 pessoas ficaram feridas na passagem do tufão.

(Com EFE e AFP)