Autoridades americanas apreendem semi-submarino com 18 toneladas de drogas

A Guarda Costeira americana divulgou um vídeo na quinta-feira 12, de abordagem a um semi-submarino que traficava uma carga de cerca de 7.7 toneladas de cocaína e 10 toneladas de maconha. A operação deu-se no Oceano Pacífico em junho deste ano. O valor das drogas apreendidas é estimado pelas autoridades em 569 milhões de dólares.

Um avião da Guarda Costeira detectou o semi-submarino e repassou as informações aos dois barcos, que saíram em perseguição. O vídeo de 1 minuto mostra os dois barcos da guarda costeira perseguindo a embarcação dos narcotraficantes e ordenando a eles que desliguem os motores. Como os criminosos não acatam as ordens, um dos barcos emparelhou ao lado do semi-submarino e um dos guardas pulou em cima da embarcação, forçando a rendição dos criminosos.

Cinco pessoas estavam a bordo do semi-submarino. Todas elas foram detidas e responderão por narcotráfico. Segundo a emissora de televisão americana CNN, o uso desse tipo de embarcação pelos carteis de drogas na América do Sul e Central tem se intensificado, apesar de seu custo de fabricação ser alto e a logística complicada.

Os criminosos constroem os semi-submarinos dentro de florestas para evitar a detecção deles pelas forças de segurança Como são pintados de azul e ficam parcialmente submersos, a detecção deles é mais complexa.