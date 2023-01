Autoridade Palestina teme ser destruída por novo governo de Israel

Aliados do presidente palestino, Mahmoud Abbas, estão preocupados e acreditam que a coalizão de extrema direita do governo do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pode tentar destruir a Autoridade Palestina (AP).

O ministro do Desenvolvimento Social palestino, Ahmad Majdalani, afirmou nesta sexta-feira, 13, que participantes do governo querem acabar com a Autoridade, que administra partes da Cisjordânia e é considerada por Abbas como o “alicerce institucional” para um futuro Estado palestino.

Na semana passada, Israel impôs sanções financeiras à Autoridade Palestina – estabelecida após os acordos de paz de Oslo de 1993 – em resposta a uma petição das Nações Unidas ao tribunal internacional de justiça para investigar o controle prolongado de Israel sobre assentamentos na Cisjordânia.

“Netanyahu, Ben-Gvir e Smotrich pretendem destruir a Autoridade como parte de sua ideologia”, disse Majdalani, referindo-se a Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, chefes de partidos ultranacionalistas e anti-árabes que emergiram como ministros altamente influentes de Israel. “Eles querem criar uma nova realidade na Cisjordânia”, completou.

Majdalani alegou ainda que Israel tentaria forjar órgãos municipais sem atributos nacionais para substituir a Autoridade Palestina.

A coalizão governista do primeiro-ministro de Israel anunciou que planeja expandir os assentamentos israelenses e, eventualmente, anexar a Cisjordânia ocupada, área onde os palestinos há muito procuram construir um Estado.

Originalmente concebido pelos acordos entre israelenses e palestinos como uma instituição de transição, a Autoridade Palestina fornece serviços educacionais, de saúde e sociais. Suas forças de segurança são coordenadas em conjunto com Israel, para impedir ataques a alvos israelenses.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel negou que tenha qualquer interesse no colapso da Autoridade Palestina.

Em 2017, contudo, Smotrich, que agora chefia o Ministério da Economia, publicou um plano pedindo a destruição da Autoridade Palestina, que incentivava palestinos que recusam o status de segunda classe a emigrar da área ocupada por Israel.

