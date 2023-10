Após ataque a hospital, reunião entre líderes árabes e Biden é cancelada

A Jordânia cancelou, nesta terça-feira, 17, um encontro entre entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e os líderes da Jordânia, do Egito e da Autoridade Palestina, marcado para esta quarta-feira, 18. A recusa de última hora ocorreu após um ataque aéreo a um hospital de Gaza, que pode ter deixado até 500 mortos.

“Não faz sentido fazer nada neste momento, além de parar esta guerra”, disse o ministro das Relações Exteriores da Jordânia, Ayman Safadi, à emissora árabe Al Jazeera.

A reunião ocorreria nesta quarta-feira, 18, na cidade de Amã, capital da Jordânia. Depois de uma bilateral em Tel Aviv com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, Biden vai se encontrar com o rei Abdullah da Jordânia e o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, com objetivo de acelerar a coordenação para envios de ajuda humanitária à Faixa de Gaza.

O presidente da Autoridade Palestina (AP), Mahmoud Abbas, já havia cancelado sua presença. Apesar de há muito se opor ao Hamas, decidiu retornar a Ramallah, capital da AP, na Cisjordânia.

Um funcionário da Casa Branca disse a repórteres que o presidente Biden “adiará” sua viagem à Jordânia após consultar o rei do país, Abdullah II, e tendo em consideração os dias de luto devido ao ataque ao hospital de Gaza, anunciados por Abbas.

“O presidente enviou as suas mais profundas condolências pelas vidas inocentes perdidas na explosão do hospital em Gaza e desejou uma rápida recuperação aos feridos. Ele espera consultar pessoalmente estes líderes em breve e concordou em permanecer regular e diretamente envolvido com cada um deles. deles nos próximos dias”, disse o funcionário da Casa Branca.

Segundo o Ministério da Saúde palestino, sob controle do Hamas, a responsabilidade pela tragédia no hospital Al Ahli Arabi seria de Israel, que prontamente negou a acusação e se comprometeu a investigar o massacre.

As autoridades de saúde em Gaza afirmaram que “o hospital abrigava centenas de doentes e feridos, e pessoas deslocadas à força de suas casas”, e apontou para o que seria um crime de guerra, já que ataques propositais a edifícios civis são proibidos pelo Tribunal Penal Internacional (TPI). Segundo o Ministério da Saúde palestino, o número de mortos pode chegar a 500.

Em contrapartida, as Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmaram que hospitais “não são alvos” e acusou a Jihad Islâmica, grupo terrorista aliado ao Hamas, de atingir o edifício.

“Segundo informações da inteligência, serviços secretos e de várias fontes que temos, a organização terrorista Jihad Islâmica é responsável pelo disparo frustrado que atingiu o hospital”, informou o Estado de Israel na plataforma X, antigo Twitter.

Breaking: IDF Spokesperson

From the analysis of the operational systems of the IDF, an enemy rocket barrage was carried out towards Israel, which passed through the vicinity of the hospital when it was hit.

According to intelligence information, from several sources we have,… pic.twitter.com/hdQra9QZAm

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 17, 2023