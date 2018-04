Autor do massacre da Flórida quer doar herança a suas vítimas

O autor confesso do massacre de Parkland, Nikolas Cruz, quer doar sua herança às vítimas e familiares do próprio ataque, informaram nesta quarta-feira seus advogados na Flórida.

O jovem de 19 anos foi acusado, no mês passado, de 17 homicídios premeditados e 17 tentativas de homicídio, pelo ataque ocorrido no dia 14 de fevereiro na escola Marjory Stoneman Douglas.

Na audiência desta quarta-feira, a juíza do condado de Broward, Elizabeth Scherer, deveria determinar se Cruz – até agora representado por defensores públicos – é capaz de pagar a própria defesa.

Os advogados do acusado ainda não puderam determinar o valor total de sua herança, deixada por sua mãe que morreu em novembro passado.

“Cruz não quer este dinheiro, qualquer que seja o valor”, declarou sua advogada Melisa McNeill. “Ele deseja que este dinheiro seja entregue a uma organização escolhida pelas famílias das vítimas.”

O atirador, que chegou ao tribunal de Fort Lauderdale com os pés e as mãos algemados, se manteve calado e com o olhar fixo para baixo.

“Permita que (o dinheiro) vá para os que ficaram feridos, ponto”, disse outro advogado da defesa, Howard Finkelstein, à juíza.

Os advogados revelaram algumas posses de Cruz, que tem 24 ações da Microsoft, avaliadas em 2.200 dólares, e um prêmio de seguro de vida da mãe de 25.ooo dólares.

A promotoria pede a pena de morte para Cruz.