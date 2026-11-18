Um tribunal federal dos Estados Unidos condenou nesta terça-feira, 18, a mais de 27 anos de prisão o paquistanês Asif Merchant, acusado de participar de um plano para assassinar uma autoridade política americana a mando do Irã. Entre os possíveis alvos da operação estavam Donald Trump, então candidato à Presidência e atual chefe da Casa Branca, o ex-presidente Joe Biden e a ex-embaixadora americana na ONU Nikki Haley.

Merchant, de 48 anos, havia sido condenado no início deste ano por conspiração para assassinato de aluguel e tentativa de terrorismo. Ele poderia receber prisão perpétua, mas o juiz federal Eric Komitee, indicado por Trump, estabeleceu uma pena de pouco mais de 27 anos de reclusão. Após a sentença, um dos advogados do paquistanês, Avraham Moskowitz, afirmou que a defesa pretende recorrer.

O caso ganhou repercussão por envolver uma suposta operação articulada pela Guarda Revolucionária do Irã em meio à disputa presidencial americana de 2024. O governo iraniano, porém, nega ter tentado assassinar autoridades dos Estados Unidos.

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O plano

Durante o julgamento, Merchant admitiu ter pesquisado locais de comícios de Trump e discutido a possibilidade de executar um atentado durante um evento político. Para explicar o plano a um conhecido, chegou a desenhar um esquema em um guardanapo. Em seguida, procurou pessoas que acreditava serem assassinos profissionais e entregou a elas 5 mil dólares em dinheiro, quantia que havia pedido emprestada a um parente.

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Os supostos matadores, no entanto, eram agentes disfarçados do FBI. A investigação começou depois que o conhecido a quem Merchant havia apresentado o esquema alertou as autoridades. O paquistanês foi preso no Texas em 12 de julho de 2024, quando se preparava para embarcar de volta ao Paquistão.

A prisão ocorreu um dia antes de um atentado contra Trump durante um comício em Butler, na Pensilvânia. O episódio foi uma tentativa de assassinato independente, sem relação comprovada com o plano atribuído a Merchant.

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A justificativa

Merchant afirmou que agia sob pressão de um agente de inteligência da Guarda Revolucionária iraniana, organização paramilitar ligada às Forças Armadas do Irã. Segundo seu depoimento, ele temia que familiares que viviam no país fossem prejudicados caso se recusasse a cumprir as ordens recebidas.

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O paquistanês contou que conheceu o agente iraniano anos antes e imaginava que trabalhar para o serviço de inteligência poderia ser uma atividade lucrativa. Também disse acreditar que as autoridades americanas descobririam a operação antes que ela fosse executada e que sua colaboração com os investigadores poderia ajudá-lo a obter benefícios migratórios.

A acusação contestou a versão de que Merchant teria agido exclusivamente sob ameaça. Promotores destacaram publicações nas redes sociais com críticas aos Estados Unidos e a Trump, feitas depois que o governo americano matou o general iraniano Qassem Soleimani, em janeiro de 2020, durante o primeiro mandato do republicano.

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A defesa, por sua vez, argumentou que as manifestações eram apenas desabafos e não demonstravam intenção de cometer atos violentos. Merchant trabalhou durante décadas em bancos paquistaneses e, posteriormente, atuou em negócios variados, incluindo a venda de automóveis e a exportação de bananas. Ele também viajava regularmente aos Estados Unidos por motivos profissionais e para visitar familiares, além de realizar peregrinações religiosas ao Irã.

Ao justificar a pena, o juiz Komitee afirmou que poucos crimes são tão graves quanto planejar o assassinato de um presidente americano ou de outra autoridade de alto escalão. Embora tenha reconhecido que Merchant demonstrava preocupação com a segurança de seus familiares, o magistrado avaliou que ele também tinha forte motivação para prejudicar os Estados Unidos.

O procurador-geral americano, Todd Blanche, classificou a sentença como justa. Já o advogado Christopher Neff sustentou que a participação de seu cliente havia sido pouco comprometida e que o plano era ineficaz desde o início.