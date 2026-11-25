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Condenado à morte pelo massacre de 13 pessoas em uma base militar no Texas em 2009, o ex-major Nidal Hasan acionou a Justiça para suspender sua execução por fuzilamento, marcada para 3 de dezembro. Caso ocorra, será a primeira execução militar desse tipo nos EUA desde 1945. Leia os detalhes.

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Nidal Hasan, que deve ser executado por fuzilamento no próximo mês pelo massacre que cometeu em 2009 em uma base militar do Texas, nos Estados Unidos, pediu na terça-feira, 24, que um tribunal suspenda a execução.

Segundo documentos obtidos pela agência de notícias AFP, o ex-major do Exército americano e psiquiatra militar solicitou a um tribunal federal o adiamento da execução, prevista para 3 de dezembro, enquanto prepara a argumentação para impugnar a condenação por motivos constitucionais.

Se a execução for confirmada, Hasan será a primeira pessoa executada por um pelotão de fuzilamento militar americano desde 1945. O governo Donald Trump ampliou recentemente os métodos autorizados para execuções de condenados pelos crimes federais mais graves. Além da injeção letal, a lista passou a incluir opções como fuzilamento, cadeira elétrica e asfixia por gás. A ampliação ocorreu, em parte, diante das dificuldades para obter os medicamentos utilizados nas injeções letais.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, disse inicialmente que a execução seria “pública”. A polêmica dominou o noticiário americano, devido a preocupações dentro e fora do país sobre a possibilidade de que a execução seja transformada em um espetáculo.

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Após dias de debate e críticas, o presidente Donald Trump cancelou os planos para transmitir a execução, mas permitiu a presença de algumas testemunhas.

O ataque

Hasan, hoje com 56 anos, abriu fogo com uma pistola equipada com mira a laser em uma instalação médica da base militar em 2009. Ele matou doze soldados da ativa que estavam desarmados e um militar aposentado. Outras 32 pessoas ficaram feridas.

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Segundo o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, o atirador gritou “Allahu Akbar”, expressão árabe que significa “Deus é maior”, durante o atentado. Hasan posteriormente descreveu o ataque como uma retaliação às guerras dos Estados Unidos no mundo muçulmano.

Um tribunal militar condenou o ex-militar à morte em agosto de 2013, após considerá-lo culpado de 45 acusações de homicídio premeditado e tentativa de homicídio premeditado. Durante sua prisão, ele foi baleado pela polícia, ficou parcialmente paralisado e passou a usar cadeira de rodas.